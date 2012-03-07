ایجاد شب بازارها برای ساماندهی دستفروشان در قم

محمد دلجویی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: برای ساماندهی دستفروشان در آستانه عید نوروز شب بازارها ایجاد می‌شود تا دستفروشان بتوانند اجناس خود را در این مراکز به فروش برسانند.



وی گفت: پیمانکار برای اجرای این طرح مشخص شده است و با هماهنگی پیمانکار دستفروشانی که در مراکز اصلی شهر متمرکز هستند ساماندهی می شود.



مدیر عامل سازمان میادین شهرداری قم ادامه داد: با حضور نماینده سازمان میادین و ستاد تخلفات شهری دستفروشان شناسایی و مشخصات آنها نوشته می‌شود تا برای فروش اقلام خود به شب بازارها انتقال داده شوند.



وی با اشاره به اینکه این شب بازارها در پنج نقطه ایجاد می شوند افزود: شب بازارها در مکانهایی مانند بلوار آیت الله بهاالدینی، میدان بسیج، پارک سوار شمالی و پردیسان ایجاد می شود.



آغاز فعالیت شب بازارها از20 اسفند



دلجویی با بیان اینکه شب بازارها هر شب از ساعت 9 شب تا 1 بامداد دایر هستند، افزود: شب بازارها از 20 اسفند تا 20 فروردین به صورت آزمایشی دایر هستند و در صورت نیاز فعالیت آنها ادامه پیدا می‌کند.



