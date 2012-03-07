  1. استانها
  2. قم
۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۲۵

دلجویی به مهر خبر داد:

ایجاد شب بازارها برای ساماندهی دستفروشان در قم

ایجاد شب بازارها برای ساماندهی دستفروشان در قم

قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان میادین شهرداری قم از ایجاد شب بازارها برای ساماندهی دستفروشان در قم در آستانه نوروز خبر داد.

محمد دلجویی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: برای ساماندهی دستفروشان در آستانه عید نوروز شب بازارها ایجاد می‌شود تا دستفروشان بتوانند اجناس خود را در این مراکز به فروش برسانند.

وی گفت: پیمانکار برای اجرای این طرح مشخص شده است و با هماهنگی پیمانکار دستفروشانی که در مراکز اصلی شهر متمرکز هستند ساماندهی می شود.

مدیر عامل سازمان میادین شهرداری قم ادامه داد: با حضور نماینده سازمان میادین و ستاد تخلفات شهری دستفروشان شناسایی و مشخصات آنها نوشته می‌شود تا برای فروش اقلام خود به شب بازارها انتقال داده شوند.

وی با اشاره به اینکه این شب بازارها در پنج نقطه ایجاد می شوند افزود: شب بازارها در مکانهایی مانند بلوار آیت الله بهاالدینی، میدان بسیج، پارک سوار شمالی و پردیسان ایجاد می شود.

آغاز فعالیت شب بازارها از20 اسفند

دلجویی با بیان اینکه شب بازارها هر شب از ساعت 9 شب تا 1 بامداد دایر هستند، افزود: شب بازارها از 20 اسفند تا 20 فروردین به صورت آزمایشی دایر هستند و در صورت نیاز فعالیت آنها ادامه پیدا می‌کند.

 

کد مطلب 1554425

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها