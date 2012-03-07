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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۴۵

گواردیولا شایعه پیوستن به چلسی را تکذیب کرد

گواردیولا شایعه پیوستن به چلسی را تکذیب کرد

سرمربی تیم فوتبال بارسلونا خبر جانشینی "آنده ویلاس بوآس" در تیم فوتبال چلسی را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان باشگاه چلسی پس از اینکه اقدام به اخراج ویلاس بوآس کردند از تمایل خود برای حضور "پپ گواردیولا" در استمفوردبریج خبر دادند. آنها در کنار گواردیولا، از خوزه مورینیو، رافائل بنیتز و فابیو کاپلو هم نام بردند.

گواردیولا در خصوص پیشنهاد مسئولان چلسی برای حضور وی برای نیمکت مربیگری تیمشان اظهار داشت: ویلاس بوآس مربی بزرگی به نظر می رسد. در مربیگری همه چیز بسته به نتیجه گیری است و نه قابلیت های ما. من هم در موقعیتی نیستم که در خصوص اخراج وی از چلسی نظر بدهم.

وقتی خبرنگاران از وی پرسیدند که آیا با مسئولان چلسی هیچ ارتباطی داشته است، سرمربی بارسا با کنایه گفت: من هر روز با مسئولان چلسی صحبت می کنم.

کد مطلب 1554426

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