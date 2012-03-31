سوریان آماده کسب سهمیه المپیک است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون کشتی، حسن رنگرز گفت: حمید سوریان کشتی گیر پرافتخار ایران در بهترین شرایط ممکن قرار دارد و بدون هیچ مشکلی به سر وزن قانونی خود رسیده است.



وی در خصوص عملکرد مسعود اسماعیل پور که روز گذشته ضمن راهیابی به رقابت های المپیک 2012 لندن به مدال طلا هم دست پیدا کرد، اظهار داشت: اسماعیل پور آزادکار وزن 60 کیلوگرم در رقابت های گزینشی المپیک لندن حرکت روبه جلویی داشت. این کشتی گیر در دیدار پایانی مقابل "یوگشوار دات" به برتری رسید و انتقام شکست رقابت های آسیایی کره جنوبی را از این کشتی گیر هندی گرفت.



نایب رئیس فدراسیون کشتی در مورد شرایط فرنگی کاران برای شرکت در این رقابت ها اظهارداشت: خوشبختانه نمایندگان کشورمان در شرایط مطلوبی قرار دارند و آماده کسب سهمیه المپیک لندن هستند.

رقابت های گزینشی المپیک در قاره آسیا از روز 11 تا 13 فروردین ماه در شهر آستانه قزاقستان برگزار می شود.