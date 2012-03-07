تولید سالانه 20 میلیون اصله نهال در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن پاشازاده در هشتمین جلسه کمیته فنی نهال آذربایجان غربی از استقرار پستهای قرنطینه داخلی جهت نظارت بر نقل و انتقال نهال، افزود: سالانه 45 میلیون اصله نهال درختان میوه در مناطق مختلف تولید و توزیع شده که با تولید بیش از 20 میلیون اصله نهال مقام نخست کشوری را به خود اختصاص داده و قطب مهم تولید نهال در کشور است.

وی اظهار داشت: با توجه به اهمیت قرنطینه داخلی در امر کنترل و جلوگیری از نقل و انتقال نهال آلوده و اشاعه آفات و بیماریهای گیاهی در استان و نیز داخل کشور، لزوم ایجاد پست های قرنطینه ای داخلی ضروری است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: با هدف ساماندهی تولید و عرضه نهال سالم و شناسه دار و جلوگیری از ورود نهال های بدون گواهی بهداشت و تائید شده از سایر استانهای کشور، پستهای قرنطینه داخلی با همکاری نیروی انتظامی و کلینیکهای گیاه پزشکی ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه پست های قرنطینه ای در پنج گلوگاه مهم ورودی آذربایجان غربی ایجاد می شود، ادامه داد: سه راه خوی- مرند، جاده سلماس - تسوج، جاده شهید کلانتری - ارومیه، جاده سقز - بوکان و جاده میاندوآب - بناب و ملکان راه اندازی و مستقر شده است.

پاشازاده مدت زمان اجرای طرح پستهای قرنطینه ای را مصادف با زمان فروش و نقل و انتقال نهال در کشور از 15 اسفند سالجاری تا 15 اردیبهشت سال 91 و در صورت نیاز تا پایان خرداد ماه امسال دانست و گفت: بر اساس ماده 20 قانون و آیین نامه حفظ نباتات کشور در هر نقطه از داخل کشور که آفات قرنطینه داخلی مشاهده شده که مقرارات مربوط به منع ورود و خروج قلمه، بذر، نهال، میوه و سایر فرآورده های کشاورزی به منطقه اجرا می شود.

وی اظهار داشت: بر اساس ماده هفت قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل بذر و نهال، عدم رعایت مقررات قرنطینه گیاهی کشور و نیز تولید و تکثیر بذر و نهال برای عرضه به بازار بدون کسب گواهی موسسه تخلف محسوب شده و با متخلفان مطابق قوانین و مقرارت رفتار می شود.