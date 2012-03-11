به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری کارگاه‎های تخصصی کنترل دوپینگ، مکمل‏ها و روش‎های استاندارد جدید نمونه‎گیری، بررسی طرح‎های پیشنهادی برای کنترل دوپینگ در المپیک همراه با بررسی آماری کشورهای مختلف در زمینه فعالیت‌های دوپینگ توسط نمایندگان قاره‌های مختلف و کشورهای عضو آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) و مسئولان کشورهای شرکت کننده در المپیک 2012 لندن از محورهای اصلی برای برگزاری کنگره لندن است.

کنگره کنترل دوپینگ در المپیک 24 و 25 اسفندماه در یکی از استادیوم‌های شهر لندن برگزار می‌شود. به همین منظور لطفعلی پورکاظمی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ایران که دبیر نادو و ریاست کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک را هم برعهده دارد به عنوان تنها نماینده ایران در این کنگره شرکت خواهد کرد.

200 نفر از کشورهای مختلف شرکت کنندگان در کنگره کنترل دوپینگ در المپیک هستند.