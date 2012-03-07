خرید، فروش و واگذاری خودروهای گذر موقت ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر علی‌مددی‌جهرمی با اعلام اینکه خرید، فروش و واگذاری خودروهای گذر موقت ممنوع بوده و اقدام در این باره قاچاق محسوب می‌شود، گفت: نظر به درج آگهی‌های مختلف در روزنامه‌های کثیرالانتشار مبنی ‌بر خرید و فروش و واگذاری خودروهای گذر موقت وارده به کشور از مناطق آزاد تجاری یا سایر کشورها، به اطلاع مردم شریف ایران می‌رساند‌ از آنجایی که خودروهای سواری ورود موقت صرفا جهت استفاده دارندگان پروانه گمرکی صادره در مهلت اعتبار آن است و باید پس از انقضای مهلت مقرر از قلمرو گمرکی یا کشور خارج شود، لذا خرید و فروش و واگذاری آنها ممنوع بوده و مستند به ماده 113 قانون امور گمرکی این اقدام قاچاق محسوب می شود.

معاون حقوقی گمرک ایران تاکید کرد: اشخاصی که قصد خرید یا استفاده از خودروهای خارجی را دارند باید اطمینان حاصل نمایند که خودروهای مذکور به‌صورت قطعی (نه به صورت گذر موقت) از گمرک ترخیص و دارای پروانه ورود قطعی بوده و در صورت عدم رعایت موارد مذکور گمرک ناگزیر است افراد خاطی را به مراجع ذی‌صلاح جهت برخورد قانونی و ضبط خودرو و پرداخت جریمه معرفی کند.