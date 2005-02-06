اركستر موسيقي ملي ايران و اوكراين درحضور رئيس جمهور نواخت

به گزارش خبرنگار اختصاصي موسيقي "مهر"، شب گذشته در برنامه ويژه اي كه طبق روال هر سال در روزهاي پاياني برگزاري جشنواره بين المللي موسيقي فجر، با حضور رئيس جمهور و جمعي از وزرا برگزار مي شود، در تالار وحدت اركستر موسيقي ملي ايران به اجراي قطعات پرداخت.

در اين مراسم ويژه كه ساعت 19 در تالار وحدت برگزار شد، گروه فرهنگ با نوازندگي تار " فرهنگ شريف" به صحنه رفت. همچنين گروه سازها و موسيقي سنتي تاجيكستان، گروه كر مركز موسيقي به اجراي قطعات پرداختند. اين گروه با سازهايي چون هورن و طبل به اجراي سرود جمهوري اسلامي ايران پرداخت.

سپس گروه سه نفره گلدي نژاد به اجراي قطعات پرداخت و پس از آن " محمد گلدي نژاد" كودك يازده ساله به اجراي قزعات آوازي به همراه دوتار تركمن پرداخت كه بسيار مورد توجه رئيس جمهور قرار گرفت.

اركستر موسيقي ملي ايران نيز در اين مراسم به همراه عليرضا قرباني، سالار عقيلي و محمدرضا صادقي به اجراي قطعاتي از استاد تجويدي و همچنين از ساخته هاي فخرالديني پرداخت.

شايان ذكر است كه در اين مراسم علاوه بر وزرا، جمعي از مديران حوزه هاي مختلف هنري در تالار وحدت حضور داشتند.