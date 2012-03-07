لایحه 127 میلیاردی شهرداری دامغان به شورای شهر رفت

علی داوری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بودجه سال 91 شهرداری دامغان رقمی معادل 127 میلیارد و 268 میلیون و 250 هزار ریال است که جهت بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر دامغان تقدیم شد.

وی با بیان اینکه این لایحه بودجه در دو بخش جاری و عمرانی تنظیم شده است گفت: 60 درصد از این بودجه عمرانی و 40 درصد جاری است.

داوری رقم بودجه عمرانی شهرداری دامغان در سال آینده را 78 میلیارد و 39 میلیون و 300 هزار ریال و بودجه جاری را 4 میلیارد و 929 میلیون و 895 هزار ریال بیان کرد.

سرپرست شهرداری دامغان بودجه سال 90 شهرداری دامغان را 116 میلیارد و 765 میلیون و 117 هزار ریال عنوان کرد و افزود: که از این میزان 45 میلیارد و 562 میلیون و 975 هزار ریال بودجه جاری و 71 میلیارد و 203 میلیون و 160 هزار ریال بودجه عمرانی بودکه به تصویب شورای اسلامی شهر دامغان رسید و ابلاغ شد.

داوری افزود: بودجه پیشنهادی سال 91 شهرداری دامغان به شورای اسلامی شهر دامغان نسبت به سال قبل از رشد10 درصدی برخوردار است.

وی اظهار داشت: متمم بودجه تقدیمی سال 90 شهرداری دامغان برای تصویب از سوی شورای اسلامی شهر دامغان حدود 5 میلیارد ریال بوده است.

داوری خاطرنشان کرد: امیدواریم با تصویب بودجه پیشنهادی و تقدیمی بتوانیم در جهت رشد، توسعه و عمران شهر دامغان گام برداریم.

سرپرست شهرداری دامغان گفت: با همراهی و همکاری مردم با پرداخت به موقع عوارض می توانیم در اجرای طرح ها و پروژه ها موفق باشیم و با انجام این کار به رشد, توسعه و عمران شهر دامغان کمک کنیم.

داوری در پایان از خبرنگاران و اصحاب رسانه خواست با اطلاع رسانی از فعالیت ها و عملکرد شهرداری به مردم شهرداری را در اجرای بهتر فعالیت های عمرانی یاری رسانند.