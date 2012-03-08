به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته شاهد برنامه ها و اخبار زیادی در حوزه های بهزیستی و تامین اجتماعی بودیم که به مهمترین آنها اشاره می کنیم.

مهمترین خبری که در هفته جاری شاهدش بودیم انتخاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی بود که البته با واکنشها زیادی رو برو شد بطوریکه برخی از نمایندگان مجلس و همچنین کارشناسان رفاه و تامین اجتماعی با این انتخاب مخالفت کردند.

انتخاب مرتضوی در تامین اجتماعی سیاسی است

معاون حقوقی و پارلمانی سابق سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه انتخاب افراد سیاسی باعث می‌شود که عملکرد این سازمان به سمت جریانات سیاسی سوق پیدا کند عنوان کرد رئیس این سازمان باید مسلط به حوزه‌های اقتصادی و توسعه‌ای باشد.



محسن ایزد خواه انتخاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی گفته بود از نظر ساختار قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی ، افرادی که می خواهند عضو هیئت مدیره و یا مدیرعامل سازمان شوند باید حداقل دارای کارشناسی ارشد در رشته های اقتصاد ، حقوق ، مالی وحسابداری بوده و همچنین 5 سال نیز تجربه کار تخصصی داشته باشند.



به گفته وی، بنابراین با توجه به این موارد قاضی مرتضوی از این نظر صلاحیت دارند اما این نکته نیز وجود دارد که براساس قانون و اساسنامه تامین اجتماعی ، مدیران باید برای 3 سال انتخاب شوند در حالیکه که عمر7 مدیر قبلی ، حداکثر یک سال و نیم بوده است.

وی با اشاره به اینکه رویکرد تامین اجتماعی ، اقتصادی و اجتماعی است ، عنوان کرد با توجه به این موضوع بهترین گزینه برای ریاست سازمان ، فردی است که در حوزه مسائل اقتصادی و توسعه ای فعال بوده و مسلط به آنها باشد.

عدم پرداخت یارانه مددجویان مجهول الهویه

در این هفته در بازدید از آسایشگاه کهریزک مدیر این موسسه از عدم پرداخت یارانه مددجویان مجهول الهویه از سوی سازمان بهزیستی خبر داد و عنوان کرد که به ازای هر مددجو در سال گذشته 150 هزار تومان و امسال نیز 200 هزار تومان به عنوان یارانه از سوی سازمان بهزیستی پرداخت شده است.

به گفته صوفی نژاد، تاکنون برای 1220 نفر از مددجویان کهریزک یارانه از سوی سازمان بهزیستی دریافت کرده ایم این در حالی است که تعداد مددجویان ما 1750 نفر است و در سال جاری نیز به ازای هر مددجو 800 تا 900 هزار تومان هزینه شده است.



وی عنوان کرد مکاتباتی که با سازمان های ذیربط تاکنون انجام داده ایم برای پرداخت یارانه به مددجویان کهریزک نتیجه نداده به طوری که طی این مدت هیچ مبلغی به عنوان یارانه از سوی دولت دریافت نکرده ایم.

راه اندازی مهد روزانه ویژه سالمندان

مدیرعامل موسسه خیریه کهریزک از راه اندازی مهد روزانه ویژه سالمندان در منطقه 22 تهران خبر داد و عنوان کرد در حال حاضر 1750 مددجو در آسایشگاه کهریزک زندگی می کنند که هزینه هر معلول مددجو ماهیانه 800 هزار تومان و هر مددجوی دارای بیماری ام اس یک میلیون و 200 هزار تومان است.

احمدی گفته بود که 86 درصد اعتبارات کهریزک توسط کمک های مردمی و 14 درصد نیز توسط سازمان های دولتی کمیته امداد ، بهزیستی و همچنین بیمه های اجتماعی تامین می شود.



راه اندازی نخستین مرکز درمانی TC مخصوص درمان شیشه

این مرکز در روزهای پایانی هفته با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور نخستین مرکز درمانیTC مخصوص معتادان وابسته به شیشه در کشور افتتاح شد.



رئیس سازمان بهزیستی در این مراسم از راه‌اندازی مراکز ترک اعتیاد شیشه در تمامی استانها در سال آینده خبر داد.

همایون هاشمی عنوان کرد در حال حاضر آسیب های اجتماعی در کشور به شدت افزایش یافته به همین دلیل با توجه به نوع آسیبها باید توسط سازمان های ذیربط برنامه ریزی های زیادی درجهت پیشگیری و رفع آسیب ها انجام گیرد.

وی با اشاره به اینکه توانمندسازی و پیشگیری از آسیبها در اولویت برنامه های سال آینده سازمان قرار دارد، تاکید کرد: درمان و پیشگیری از اعتیاد با توجه به شدت و انواع مختلف اعتیاد در کشور باید مورد توجه جدی قرار گیرد که بر همین اساس نیز برنامه های مختلفی از سوی سازمان بهزیستی در دست اجراست.

راه اندازی خانه های نیمه راهی برای معتادان



معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی عنوان کرد براساس برنامه ریزیهای انجام شده طی سال آینده خانه های نیمه راهی برای معتادان در چند استان کشور راه اندازی می شود.



دکتر فرید براتی سده گفته بود طی ساللهای اخیر مصرف مواد محرک در جهان افزایش زیادی داشته که به تبع آن در ایران نیز افزایش یافته و با یک تغییر الگو همراه شده است به همین دلیل درمان مصرف کنندگان نیاز به برنامه ریزی و راهکار جدیدی دارد.

وی با اشاره به اینکه میانگین سنی مصرف کنندگان مواد محرک پایین تر از معتادان دیگر است، عنوان کرد که مراحلی که برای درمان شیشه لازم است متفاوت و بیشتر از مخدرهای دیگر است به همین دلیل لازم است که مراکزی ویژه این مواد مخدر محرک در استانهای مختلف راه اندازی شود.

دیدار با وزیر رفاه برای حل مشکل بازنشستگان

خبر مهم دیگری که در هفته جاری اتفاق افتاد موافقت وزیر برای دیدار با نماینده بازنشستگان به منظور حل مشکلات بازنشستگان تأمین اجتماعی بود بطوریکه رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی از قول مساعد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای دیدار با نماینده بازنشستگان خبر داد و گفت: در دیدار روز شنبه مشکلات حقوق و عیدی بازنشستگان را منعکس می کنیم.



علی اکبر خبازها عنوان کرد که به منظور بررسی و رفع مشکلات بازنشستگان و مستمری بگیران در سال جاری چندین بار با مسئولان وزارت رفاه و تامین اجتماعی مکاتبه کرده و تقاضای دیدار و یا برگزاری نشست را داشته ایم اما متاسفانه پاسخی داده نشده بود و همین امر منجر به اعتراض ما شد که سرانجام شیخ الاسلامی دیدار با ما را پذیرفت.

به گفته وی، روز شنبه هفته آینده شیخ الاسلامی پذیرفته که به عنوان نماینده بازنشستگان با وی دیدار داشته باشیم و در این جلسه مشکل عیدی بازنشستگان را عنوان خواهیم کرد.

اجرای قانون جدید مشاغل سخت در شعب تامین اجتماعی



مدیرکل درآمد حق بیمه صندوق تامین اجتماعی از اجرای قانون جدید مشاغل سخت و زیان آور در 470 شعبه تامین اجتماعی در سراسر کشور خبر داد.



محمد حسن زدا عنوان کرد که استفساریه قانون مشاغل سخت و زیان آور که چندی قبل از سوی شورای نگهبان به تصویب نهایی رسید چند ماه است که به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شده و هم اکنون بدون هیچ مشکلی در تمامی شعب اجرایی می شود.

وی درمورد آمار افرادی که قانون جدید مشاغل سخت استفاده کرده اند ، تاکید کرد آمارهای دقیق در پایان سال جمع آوری و ارائه می شود.



اختصاص 90 میلیارد تومان برای رفع مشکلات جانبازان



مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروی‌های مسلح از اختصاص 90 میلیارد تومان از سوی دولت برای رفع مشکلات درمانی جانبازان در سال آینده خبر داد.

سردار حسین دقیقی عنوان کرد که از سوی دولت در سال آینده برای کمک به جانبازان 90 میلیارد تومان اختصاص داده شده است که امیدواریم در سال 91 با این اعتبار بتوانیم خدمات بهتری به جانبازان ارائه دهیم.

وی به مشکل مسکن افزاد تحت پوشش نیز اشاره و اعلام کرد حدود 20 هزار واحد مسکن مهر برای بازنشستگان نیروی‌های مسلح در حال ساخت است که در بخش مسکن تاکنون 54 میلیارد تومان هزینه کرده‌ایم و امیدواریم سال آینده 100 میلیارد تومان که برای رفع مشکل مسکن نیاز داریم را تأمین کنند.

