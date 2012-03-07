کنترل 200 هزار پروژه با سامانه ثبت نام و واگذاری مسکن مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی لطفی زاده گفت: در حال حاضر روند ساخت 2 میلیون و 200 هزار واحد مسکونی در قالب 200 هزار پروژه از طریق سامانه ثبت نام واگذاری مسکن مهر کنترل می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی، با بیان اینکه اجرای کارهای بزرگی مانند طرح مسکن مهر به یک ابزار الکترونیکی قوی برای مدیریت کار نیز نیاز دارد، اظهار داشت: به برکت اجرای این طرح امروز یک سیستم گسترده فناوری اطلاعات در کنار زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد.

لطفی زاده با اشاره به اینکه معمولا راه اندازی، فرهنگ سازی و آموزش استفاده از سیستم های الکترونیکی مستلزم گذشت زمان است،‌ افزود: خوشبختانه با تلاش کارشناسان و متخصصان وزارت راه و شهرسازی در سراسر کشور، سامانه ای مانند سامانه ثبت نام و واگذاری مسکن مهر در کوتاهترین زمان ممکن راه اندازی شد و امروز جزو 2 سامانه پرکاربرد است که متقاضیان به آن مراجعه می کنند.

وی تعداد متقاضیان ثبت نام کرده روی سامانه ثبت نام و واگذاری مسکن مهر به نشانی الکترونیکی www.maskan.ir را یک میلیون و 170 هزار نفر اعلام و تصریح کرد: میزان پیشرفت، ‌قیمت، واگذاری تسهیلات و زمان واگذاری این واحدها نیز در قالب 200 هزار پروژه روی همین سامانه کنترل خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه بدون وجود چنین ابزاری امکان مدیریت طرح بزرگی مانند مسکن مهر وجود نداشت، ادامه داد: سامانه ثبت نام و واگذاری مسکن مهر با توجه به نیاز متقاضیان و واگذاری واحدهای مسکونی به طور مداوم در حال ارتقاء است.