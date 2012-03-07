حامد عنقا در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: هم‌اکنون با مهدی ارگانی مشغول نگارش این سریال به کارگردانی ابوالقاسم طالبی و تهیه‌کنندگی محمود رضوی هستیم. با برنامه‌ریزی‌های انجام شده فیلمنامه اردیبهشت ماه به پایان می‌رسد و ساخت سریال از پاییز شروع می‌شود.

طالبی در پشت صحنه مجموعه "به کجا چنین شتابان"

"آخرین شاه، آخرین دربار" در 40 قسمت به تهیه‌کنندگی محمود رضوی ساخته خواهد شد و از مجموعه‌های الف‌ویژه در تلویزیون محسوب می شود که به سفارش معاونت سیما ساخته خواهد شد. گویا قرار است محمدرضا شریفی‌نیا و امین حیایی نیز در این سریال بازی کنند که پیش از این در فیلم سینمایی "قلاده‌های طلا" با طالبی همکاری داشته‌اند.

سیدمحمود رضوی نیز تا کنون تهیه‌کنندگی "درباره الی..." و "خیابان‌های آرام" را برعهده داشته است و همچنین مجموعه تلویزیونی "نون و ریحون" به کارگردانی فرزاد موتمن از آخرین تولیدات تلویزیونی وی است.

ابوالقاسم طالبی پیش از این کارگردانی مجموعه‌ تلویزیونی "به کجا چنین شتابان" را در کارنامه تلویزیونی خود داشته‌است.

مجموعه تلویزیونی دیگری با نام "طلاق" به تهیه‌کنندگی حسن شکوهی هم جزو گزینه‌های احتمالی طالبی برای سریال‌سازی در سال 91 است که هنوز خبر قطعی از سرانجام آن منتشر نشده‌است.

نوروز امسال قرار است فیلم سینمایی "قلاده های طلا" به کارگردانی ابوالقاسم طالبی اکران عمومی شود که احتمال می‌رود از فیلم‌های پرفروش سینمای ایران در سال آینده باشد.