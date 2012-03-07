ارتباط جوانان با مساجد بیشتر شود

سید عباس حسینی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هجدهم اسفند هرسال فرصت مناسبی است برای قدردانی از زحمات و تلاشهای عزیزانی که گمنام و بی ادعا در جهت اعتلای فرهنگ دینی، مساجد را پایگاه قرار داده اند و با تاسیس کانونهای فرهنگی، هنری در مساجد شهرها و روستاها به ترویج فرهنگ دینی می پردازند.

فرماندار ساری با بیان اینکه با احیای مساجد می توان در مقابل تهاجم فرهنگی دنیای غرب ایستاد افزود: مساجد به عنوان شریف ترین و مقدس ترین بنای نظام فرهنگی کشور نقش انکار ناپذیری را در مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دارد.

وی خواستار ارتباط هر چه بیشتر جوانان با فضای معنوی و روحانی مسجد شد و افزود: مساجد بهترین مأمن برای نسل جوان است و باید همه مسؤلان ذیربط با بسیج تمامی امکانات بکوشند پلهای ارتباطی مستحکمی بین جوانان و مساجد بنا کنند.

حسینی نژاد، مهمترین عامل در جذب و حفظ نوجوانان و جوانان در مساجد بهره گیری از نیروی معنویت و محبت دانست و تصریح کرد: فعالان مساجد باید با استفاده از روشهای منطقی و توأم با رافت اسلامی فرصت حضور نسل نو در مساجد را فراهم آوردند.

وی عنوان کرد: مسؤلان فرهنگی کشور باید با حمایت از کانونهای فرهنگی و هنری مساجد زمینه اشاعه و ترویج فرهنگ دینی و روحیه مسجدی را در جامعه نهادینه کنند.

فرماندار ساری اظهار داشت: کانونهای فرهنگی و هنری مساجد، پایگاههای بسیار مناسب و گسترده ای هستند که می توانند ارزشهای فرهنگی، دینی و انقلابی مان را در اقصی نقاط ایران اسلامی گسترش دهند.