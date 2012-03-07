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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۴۲

شوکتی نیا به مهر خبر داد:

بیش از 87هزار اصله نهال در دامغان توزیع شد

بیش از 87هزار اصله نهال در دامغان توزیع شد

دامغان-خبرگزاری مهر: رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان از توزیع 87 هزار و 800 اصله نهال در هفته منابع طبیعی در این شهرستان خبر داد.

 حسین شوکتی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به توزیع 87 هزار و 800 اصله نهال در دامغان، گفت: این تعداد اصله نهال شامل کاج تهران، سرو خمره ایف سنجد، اقاقیا، ابریشم و افرا است.

وی اضافه کرد: سال گذشته و در هفته منابع طبیعی 50 هزار اصله نهال در این شهرستان توزیع شد که امسال این آمار نسبت به سال قبل از رشد60 در صدی برخوردار است.

شوکتی نیا اجرای برنامه زنگ طبیعت در مرکز آموزش استعدادهای درخشان شهید بهشتی و قرائت پیام طبیعت و سرود توسط دانش آموزان و غرس نهال، بازدید از فعالیت های آبخیزداری در حوزه آبخیز سد و منطقه طاق، اجرای مانور و رژه موتوری یگان حفاظت منابع طبیعی با همکاری تعدادی از ارگانها و ادارات مرتبط را از جمله برنامه های هفته منابع طبیعی در شهرستان دامغان عنوان کرد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان دیدار با ائمه جمعه شهرستان دامغان، دیدار با رئیس دادگستری و قضات شهرستان، اجرای مراسم غرس نهال در کارخانه فولاد کویر دامغان و تهیه و توزیع بروشور در زمینه راه های کاهش آثار بلایای طبیعی را از جمله برنامه های این هفته در دامغان عنوان کرد.

وی، توزیع رایگان نهال، اجرای مراسم و درختکاری در پارک جدیدالاحداث غدیر در روستای حسن آباد و بازدید از فعالیت های تثبیت شن در این روستا، سخنرانی کارشناسان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان در مدارس منتخب این شهرستان را از دیگر برنامه های هفته منابع طبیعی در این شهرستان بیان کرد.

هفته منابع طبیعی از 15تا 21 اسفند ماه با شعار هفته منابع طبیعی, پشتوانه جهاد اقتصادی برگزار می شود.

کد مطلب 1554451

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