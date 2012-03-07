مجموعه پادگان جی تا آغاز تابستان به شهر تهران افزوده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف درحاشیه مراسم جشن درختکاری و افتتاح 2 هزار و 300 هکتار جنگلکاری در قالب طرح کمربند سبز پیرامون شهر تهران که در مقبره الشهدا برگزار شد با اعلام این مطلب اظهار کرد : ما همه ساله جنگل کاری در دامنه های البرز را ادامه می دهیم اما ازآنجایی که درختان کوچک هستند این کار زیاد به چشم نمی آید ، ضمن این که در کمربند جنوب تهران نیز چنین اتفاقی افتاده و با لطفی که مقام معظم رهبری داشتند مجموعه 300 هکتاری بوستان ولایت در اختیار شهر تهران قرار گرفت.

وی در ادامه ضمن قدردانی از نمایندگان مجلس هشتم شورای اسلامی گفت: انصافا مجلس هشتم در بحث تقویت مدیریت شهری در شهر تهران و دیگر شهرهای کشور به نسبت دوره های قبل اقدامات خوبی انجام داد .

وی با اشاره به توجه خوب نمایندگان تهران به مقوله مدیریت شهری گفت: برنامه پنجم که به تصویب رسیده ، پیشنهادهای خوبی را برای تقویت مدیریت شهری مخصوصا مدیریت یکپارچه شهری ارایه داده است.

شهردار تهران با ذکر مثالی تاکید کرد : مردم برخی مواقع به ما اعتراض می کنند که چرا امروز شهرداری با بهترین مصالح پیاده رویی را آماده می کند اما 8 ماه بعد گروهی دیگر آن را خراب می کنند. آنها فکر می کنند ما پول اضافه داریم و ما را اسراف کننده می شناسند اما واقعیت این است که شهر ما کانال تاسیسات و مدیریت یکپارچه ندارد.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم ایجاد مدیریت یکپارچه شهری تصریح کرد: تفاوت ماهوی بین مدیریت واحد شهری و مدیریت یکپارچه وجود دارد به طوری که در مدیریت واحد شهری ، همه اختیارات متمرکز در شهرداری می شود ولی در مدیریت یکپارچه دستگاه های متعدد با سیاستی واحد و هم افزایی کارها را پیش می برند .

همچنین دکتر غلامعلی حدادعادل نماینده منتخب مردم تهران در مجلس نهم در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی همواره پشتیبان اقدامات شهرداری تهران بوده گفت : در مسائل مربوط به حوزه محیط زیست و توسعه حمل نقل عمومی (مترو) تلاش کردیم بودجه های لازم تصویب شود. در مجلس نهم نیز سعی می کنیم در جهت گسترش خدمات شهری و پشتیبانی از اقدامات خوب شهرداری تهران وظیفه خود را انجام دهیم.