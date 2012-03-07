اجرای موسیقی زنده در تالارهای عروسی دشتستان ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین خسروی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست مسئولان دشتستان اظهار داشت: انتخابات 12 اسفند یک انتخابات سالم بود و حضور باشکوه و بانشاط مردم در این انتخابات بار دیگر دشمنان را ناکام کرد.



وی افزود: بدون تردید مردم با حضور پرشور و حماسی خود در انتخابات نهمین دوره از مجلس شورای اسلامی به تمام جهانیان نشان دادند همواره پایبند به اهداف و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند.



فرماندار دشتستان بیان کرد: مردم نشان دادند تا پای جان در راه حفاظت و حراست از این اهداف و آرمانهای والا ایستاده‌اند و همواره اقدامات غیر قابل پیش‌بینی در راه دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی انجام خواهند داد.



خسروی تصریح کرد: در انتخابات مجلس نهم مردم سراغ کسانی رفتند و به کسانی رای دادند که دل در گرو ولایت داشتند و در روز انتخابات نهمین دوره از مجلس شورای اسلامی این مسئله را به وضوح مشاهده کردیم.



وی در ادامه با اشاره به نظارت اداره ارشاد بر مراسم عروسی در تالارها یادآور شد: بر اساس قانون فعالیت گروه‌های موسیقی زنده در تالارهای عروسی ممنوعیت قانونی دارد و باید زمینه رفع این مشکلات را فراهم آوریم.



فرماندار دشتستان اذعان داشت: در حال حاضر بیش از 50 گروه موسیقی غیر مجاز در سطح شهرستان فعالیت دارند و باید با راهکارهای قاطع فعالیت این گروه‌ها را متوقف کنیم.



وی گفت: ممنوعیت استفاده از گروه‌های پخش موسیقی زنده در تالارهای عروسی شهرستان از مهم‌ترین مصوبات شهرستان است و در صورت مشاهد این امر، نیروی انتظامی باید برخورد کند.



در این نشست سایر مسئولان فرهنگی نیز در ارتباط با مسایل روز فرهنگی و هنری نظرات خود را بیان کردند.