به گزارش خبرنگار مهر، این هفته ورزش رویداد زیادی را به خود ندید اما در مقابل با اتفاقات زیادی مواجه شد که مانند هفته گذشته بیشتر آنها معطوف به فوتبال و حواشی آن بود. البته اتفاقات مهم این هفته با معرفی یک دوپینگی در دوومیدانی آغاز شد اما با برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال، ابقای کفاشیان در راس این فدراسیون و تعیین مهلت برای استعفای وی، سقوط در رده بندی جهانی و البته برگزاری دیدارهای نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا پیگیری شد. مهمترین اتفاقات هفته رو به پایان ورزش ایران به این شرح است:

دوپینگ یک دوومیدانی کار و رفع اتهام از کشتی‎گیران

چندی پیش و پس از نمونه گیری از هشت کشتی‎گیر آزادکار شرکت کننده در رقابت‎های لیگ برتر شایعه شد که نتیجه سه نمونه‌گیری به عمل آمده از این ورزشکاران مثبت اعلام شده است اما یکشنبه گذشته با اعلام رسمی از سوی آزمایشگاه کلن آلمان اتهام دوپینگ از کشتی‌گیران آزادکار گرفته شد چون پزشکان و متخصصان آلمانی نتیجه نمونه گیری به عمل آمده از آنها را در کنار تست دوپینگ ورزشکاران کوهنوردی (چهار نفر)، تنیس روی میز و شنا (سه نفر) منفی اعلام کردند. در این میان و از مجموع 15 نمونه ارسالی به آزمایشگاه آلمان که برای دوومیدانی کاران بود، نتیجه یک نمونه مثبت اعلام شد اما نتیجه 14 نمونه دیگر منفی بود.

ابقای کفاشیان در فوتبال ایران

مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال دوشنبه گذشته با حضور محمد عباسی، وزیر وزارت ورزش و جوانان برگزار شد که طی آن علی کفاشیان با کسب اکثریت آرا برای دومین دوره متوالی به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال انتخاب شد. در رای گیری دور نخست این مجمع 73 رای به صندوق انداخته شد که از مجموع آنها 39 رای متعلق به علی کفاشیان بود. در این دور محمدحسین قریب و عزیرالله محمدی که دیگر کاندیداهای ریاست بودند به ترتیب 23 و 11 رای کسب کردند. بدین ترتیب عزیزالله محمدی حذف شد و رقابت برای تعیین ریاست به دور دوم کشید. در این دور از 73 رای مأخوذه علی کفاشیان با 47 رای برای چهار سال دیگر رئیس فدراسیون فوتبال باقی ماند. محمدحسین قریب نیز 25 رای کسب کرد و یک رای باطله به صندوق انداخته شد. بدین ترتیب عمر ریاست کفاشیان در راس فوتبال ایران هشت ساله شد.

کادر مدیریت فدراسیون فوتبال کامل شد

در روز مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال رای گیری برای معرفی نواب رئیس و نمایندگان باشگاه‎ها و استان‎ها و اعضای هیئت رئیسه نیز برگزار شد. براین اساس هادی آیت اللهی و فریده شجاعی به عنوان نایب رئیس اول و نایب رئیس امور بانوان انتخاب شدند، علیرضا رحیمی، مدیرعامل باشگاه سپاهان به عنوان نماینده مدیران عامل باشگاه‌ها در هیئت رئیسه انتخاب شد، نمایندگی استان‎ها به غلامرضا بهروان سپرده شد و فریدون اصفهانیان، حیدر بهاروند و عزیزی خادم نیز به عنوان اعضای عادی هیئت رئیسه انتخاب شدند.

"عزیز" فوتبال رفت

نخستین نشست اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با حضور اعضای جدید چند ساعت پس از پایان مجمع انتخاباتی این فدراسیون برگزار شد. مهمترین اتفاق این نشست مربوط به انتخاب سرپرست جدید برای سازمان لیگ بود. براین اساس غلامرضا بهروان که پیش از برگزاری مجمع رئیس سازمان لیگ آزادگان بود و در مجمع انتخاباتی به عنوان نماینده استان‎ها انتخاب شد، با حفظ سمت سرپرست موقت در کمیته مسابقات شد و بدین ترتیب جای عزیزالله محمدی که پیش از این رئیس سازمان لیگ برتر بود را گرفت.

موفقیت و ناکامی مدیران ورزشی در انتخابات مجلس

شمارش آرای نهمین دوره انتخابات مجلس در حالی به پایان رسید که مدیران ورزش وضعیت متفاوتی داشتند چون دو نفر از موفق به کسب آرای لازم شدند، دو نفر رای نیاوردند و دو نفر هم راهی دور دوم شد. در این دوره محمدرضا تابش، رئیس پیشین فدراسیون سوارکاری و سیدجلال یحیی زاده رئیس پیشین کمیسیون ورزشی مجلس شورای اسلامی آرای لازم برای حضور در میان نمایندگان منتخب را به دست آوردند. مهدی هاشمی، رئیس فدراسیون تیراندازی و علیرضا صفارزاده، رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های زورخانه‎‌ای که کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی بودند به عنوان یکی از کاندیداهای نمایندگی در استان تهران با کسب آرا لازم به دور دوم راه یافتند اما علیرضا دهقان و ناطق نوری در همان دور نخست به دلیل کسب نکردن آرای لازم کنار رفتند.

نایب قهرمانی میزبانی در تور دوچرخه سواری مالزی

هفدهمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی لانکاوی مالزی، دوشنبه گذشته با عنوان نایب قهرمانی قادر میزبانی رکابزن تیم پتروشیمی تبریز در رده بندی مجموع 10 مرحله رکابزنان آسیایی به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابت‌ها در مجموع مسافت 5/1415 کیلومتر با حضور تیم‌های دوچرخه سواری دانشگاه آزاد و پتروشیمی تبریز به عنوان نمایندگان کشورمان برگزار شد که طی آن ورزشکاران قزاقستانی در رده‌های اول و سوم قرار گرفتند. در این رده بندی حسین عسگری در رده ششم، رامین ملکی در رده نهم، حسین ناطقی در رده سی‌ام، بهنام خلیلی خسروشاهی در رده سی و هفتم قرار گرفتند. ضمن اینکه از تیم دانشگاه آزاد هم عباس سعیدی تنها در رده یازدهم، علیرضا حقی در رده سی و یکم و "ان جی یونگ لی" در رده چهل و دوم ایستادند.

خیلی دور، خیلی نزدیک!

دیدار رفت تیم‌های مهرام و ذوب آهن در مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های غرب آسیا دوشنبه شب گذشته در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد که طی آن تیم مهرام موفق به شکست حریف خود شد. این مرحله از رقابت‌ها به صورت 2 از 3 برگزار می‌شود. بدین ترتیب مهرام با کسب پیروزی در دیدار رفت به فینال مسابقات غرب آسیا نزدیک‌تر شد و ذوب آهن به خاطر شکستی که متحمل شد، از آن فاصله گرفت.

تهدید کفاشیان و خطر تعلیق برای فوتبال ایران

سه شنبه گذشته و در حالی که تنها یک روز از برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال و انتخابات دوباره علی کفاشیان به عنوان رئیس می‎‏گذشت، سازمان بازرسی کل کشور در ادامه هشدارهای قبلی خود مبنی بر ممنوعیت حضور بازنشسته‌ها در انتخابات این فدراسیون، نامه‎‌ای به وزارت ورزش و جوانان ارسال کرد که در آن بر استعفا یا کنار گذاشته شدن علی کفاشیان تاکید شده بود. حتی گفته می‌شود در این نامه تاکید شده که اگر طی 10 روز آینده وضعیت علی کفاشیان مشخص نشود، همه عواملی که در برگزاری مجمع انتخابات فدراسیون فوتبال دخیل بوده‌اند به مراجع قضایی معرفی خواهند شد تا از این طریق به تخلف آنها رسیدگی شود. این در حالی است که اگر علی کفاشیان تحت اعمال چنین فشارهایی مجبور به استعفا شود قطعا خطر تعلیق به یکقدمی فوتبال ایران خواهد رسید که این امر عواقب جبران ناپذیری برای این رشته به دنبال خواهد داشت. از طرفی فدراسیون فوتبال همچنان تاکید دارد که این فدراسیون نهادی غیردولتی بوده و قوانین حاکم بر انتخابات آن متفاوت از سایر فدراسیون‌هاست.

تعداد مساوی ایرانی‌ها و خارجی‌ها در تور والیبال ساحلی کیش

چهارمین دوره مسابقات تورآسیایی والیبال ساحلی کیش از سه شنبه گذشته در حالی آغاز شده که به خاطر انصراف تایلندی‌ها و عدم استقبال دیگر تیم‌های خارجی، این دوره از مسابقات با حداقل تیم‌های شرکت کننده آغاز شد ضمن اینکه تعداد تیم‌های داخلی و خارجی شرکت کننده در آن مساوی بود. این مسابقات با حضور سه تیم داخلی و سه تیم خارجی آغاز شد و امروز پنجشنبه به پایان می‌رسد.

آغاز خوب ایرانی‌ها در لیگ قهرمانان آسیا

هفته اول مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا باشگاه‌های آسیا برای فوتبال ایران خوش یمن بود چون روز نخست این رقابت‌ها با برتری استقلال برابر الریان قطر و تداوم صدرنشینی این تیم در گروه A همراه بود. دیدار تیم‌های استقلال و الریان سه شنبه شب در ورزشگاه "احمد بن علی" شهر الریان قطر برگزار شد که طی آن آبی‌پوشان ایرانی موفق شدند با گل 1+90 "یروکوویچ" برتری را از آن خود کنند. در این چارچوب همچنین عصر چهارشنبه تیم سپاهان با یک گل از سد النصر امارات گذشت و تیم پرسپولیس نیز در زمین الهلال عربستان به برتری یک برصفر سید.

معرفی مکمل‎های مجاز برای المپیکی‎ها

کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک روز چهارشنبه فهرست 27 مکمل غذایی مجاز برای استفاده ورزشکاران اعزامی به بازی‎های المپیک 2012 لندن را اعلام کرد. این مکمل‎ها که توسط وزارت بهداشت و درمان و آزمایشگاه ستاد ملی مبارزه با دوپینگ هم تایید شده است در برگیرنده 27 مورد از انواع ژل، قرص، پودر، محلول و ویتامین و پروتئین است. استفاده ورزشکاران اعزامی به المپیک از این داروها قبل و بعد از المپیک بلامانع است.

سقوط دوباره فوتبال ایران در رده‌بندی فیفا

فوتبال ایران که در رده‎بندی ماه گذشته فدراسیون بین‎المللی فوتبال (فیفا) با چهار پله سقوط مواجه شده بود، در رده‌بندی جدید این فدراسیون دوباره چهار پله سقوط کرد. براساس رده‌بندی چدید فیفا که به ماه فوریه مربوط می‌شود و روز چهارشنبه اعلام شد، ایران با 574 امتیاز در رده پنجاه و یکم جهان قرار گرفت. در این رده‌بندی تیم‌های اسپانیا، هلند، آلمان، اروگوئه، برزیل، انگلستان، پرتغال، آرژانتین، ایتالیا و کرواسی به ترتیب در رده‌های اول تا دهم آسیا قرار گرفتند. ضمن اینکه ایران با وجود نزول همچنان چهارمین تیم برتر آسیایی به شمار می‌رود. استرالیا، کره‌جنوبی و ژاپن سه تیم برتر آسیا در رده‌بندی فیفا هستند.

شب متفاوت خودروسازان در لیگ والیبال

چهارشنبه شب دیدارهای برگشت مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور برگزار شد. در جریان این دیدارها سایپا با شکست دوباره شهرداری ارومیه راهی فینال شد اما رقابت پیکان و کاله برای تعیین دومین تیم صعود کننده به دیدار سوم کشیده شد، چون پیکان بر خلاف دیدار رفت در دیدار برگشت متحمل شکست شد.