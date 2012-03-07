168 میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی استان قزوین ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نادری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: اولویت های استان قزوین در سال آینده اشتغال و تولید است و از نظر کمی و کیفی موضوع صادرات نیز به شدت پیگیری خواهد شد.



تحقق 54 هزار شغل در استان



نادری تصریح کرد: در سال جاری اولویت بندی کارها به گونه ای بود که توانستیم در قبال تعهد 38 هزارو 172 مورد شغل تعیین شده در استان بیش از 554 هزار و 500 شغل را ایجاد کنیم که با پیگیری جدی در روزهای پایانی سال نیز به این میزان افزوده خواهد شد.



وی افزود: در حوزه صادرات هدف گذاری استان 300 میلیون دلار بود که با 43 درصد رشد که از میانگین کشوری هم بالتر است دست یافتیم.



افزایش خدمات و فعالیت گمرک استان



نادری یادآورشد: میزان واردات در کل کشور کاهش یافته اما در استان قزوین به دلیل اجرای طرح تمرکز زدایی از گمرک تهران و انجام برخی امور در استان قزوین شاهد افزایش واردات از این گمرک بودیم که اتفاق خوبی در استان تلقی می شود و درآمدهای استان را افزایش داده است.



وی از افزایش 62 درصدی واردات از گمرک قزوین یاد کرد و گفت: عمده کالاهای وارداتی شامل ماشین آلات صنعتی و تولیدی برای احداث کارخانه بوده که به اشتغال جوانان منجر شده است.



هدف گذاری یک میلیارد دلار صادرات



معاون برنامه ریزی استانداری قزوین هدف گذاری در بخش صادرات استان را یک میلیارد دلار اعلام کرد و اظهارداشت: این میزان صادرات با تلاش صنعتگران و تولید کنندگان دست یافتنی است.



ابلاغ 168 میلیارد تومان اعتبار عمرانی و تملک دارایی استان



نادری تصریح کرد: 168 میلیارد تومان اعتبار عمرانی در قالب چند ردیف مشخص شده که شامل: اعتبارات اسنانی، تملک سرمایه است که اعتبارات ملی استانی شده مبلغ 39 میلیارد و 900 میلیون تومان، اعتبار تملک دارایی سرمایه، 88 میلیارد و 900 میلیون تومان، مصوبات خاص 10 میلیارد و300 میلیون تومان، حوادث غیرمترقبه 13 میلیارد و 600 میلیون تومان، مازاد درآمد سه میلیارد و 600 میلیون تومان، اعتبارات ارتقاء شاخص های فرهنگی چهار میلیارد تومان و جاری 18 میلیارد تومان است.



اختصاص 22 میلیارد و500 میلیون تومان اعتبار فرهنگی



نادری یادآورشد: امسال 22 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار فرهنگی اختصاص داده شده که نسبت به سال قبل 10 درصد رشد داشته است.



وی گفت: از محل اعتبارات ماده 180 در حال حاضر پنج میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبار به استان پرداخت شده که تلاش کرده ایم که تخصیص آن تا 75 درصد صورت گیرد که در بخش فرهنگی تاکنون 30 درصد اعتبارات تخصیص یافته است.