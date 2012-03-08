به گزارش خبرنگار مهر، علی زارعان، مدیر گروه خردسال و کودک شبکه دو با اشاره به اینکه سیاست کلان این گروه در سال 91 کمک به فرآیند رشد، تقویت خلاقیت و امید است، گفت: در سال جدید بچهها در این شبکه تصاویر کودکان ایران را در این شبکه میبینند.
وی همچنین از یک برنامه جدید با عنوان "فلسفه برای کودکان" خبر داد. در این برنامه قصد دارند شیوههای تفکر خلاق را به بچهها آموزش بدهند.
- در این هفته مراسم سالگرد رادیو جوان هم برگزار شد. محمدحسین صوفی، معاون صدای سازمان صداوسیما در این مراسم گفت: شبکه جوان سابقه درخشانی در ایدهپردازی دارد و امیدوارم در سال آینده هم بتواند همچنان با قدرت کار خود را ادامه دهد.
- به منظور بررسی راهکارهای تعاملات و همکاریهای بیشتر، نخستین هم اندیشی رادیو و جامعه مداحان با حضور معاون صدا و رئیس جامعه مداحان و جمع کثیری از مداحان اهل بیت(ع) هفته گذشته برگزار شد.
صوفی از تخصیص فرکانس مستقلی برای اداره کل نغمات آیینی و رادیو نوا خبر داد و افزود: این اداره کل در راستای تولید، تأمین و شناسایی مداحی ها و نغمات آیینی در سراسر کشور تأسیس شده است و امیدواریم به تهیه آثار فاخری که مربوط به فرهنگ بومی و دینی ماست نایل شویم.
وی اظهار امیدواری کرد: این هم اندیشی هر سال یکبار برگزار شود و با تشکیل دبیرخانه مرکزی در این اداره کل بانک اطلاعات مداحان کشور تکمیل و به بهره برداری برسد.
- شهرام شکیبا، مجری برنامه تلویزیونی "روز از نو" با اشاره به اینکه به دلیل فرم برنامه علاقمند به اجرای آن شده، گفت: ما در این برنامه ادای زندگی را در نمیآوریم.
- اسرافیل علمداری، قائم مقام و مدیر طرح و برنامهریزی شبکه آموزش سیما با یادآوری اینکه ساخت سریال در دستور کار شبکه آموزش نیست، گفت: اکنون با تولید و پخش مجموعههای نمایشی در شبکه آموزش تلاش میکنیم کارهایی انجام دهیم که در راستای آن در صورت توافق معاونت سیما تولید و پخش سریال نیز در دستور کارمان قرار بگیرد.
وی توضیح داد: البته سریال در شبکه آموزش به آن مفهومی که در دیگر شبکهها وجود دارد در دستور کارمان نیست اما سعی میکنیم این اتفاق بیفتد چون معتقد به آموزش مستقیم به مفهوم کلاسیک نیستیم و این اصلا نادرست است.
قائم مقام و مدیر طرح و برنامهریزی شبکه آموزش اشاره کرد: آموزش غیرمستقیم مد نظرمان قرار دارد؛ به این دلیل که آموزش عام است و کودک یک ساله تا فرد 70 ساله را دربرمیگیرد. در این شرایط سعی میکنیم این آموزش عام را به صورت غیرمستقیم برای مخاطب ارائه دهیم؛ در نتیجه در این راستا تصمیم گرفتهایم ساخت مجموعههای نمایشی را برای سال91 در دستور کارمان قرار دهیم.
- خسرو خسروشاهی، دوبلور که از دهه 40 وارد عرصه دوبله شده و هم اکنون در آستانه 70 سالگی به سر میبرد، اما این روزها ترجیح میدهد بیشتر روزگار را در خانه سپری کند، چرا که معتقد است دوبله دچار روزمرگی شده و دیگر جایی برای عرض اندام ندارد.
- شبکه یک سیما قصد دارد روز پخش سریالهای درجه یک (الف و الف ویژه) خود را تغییر دهد. شبکه یک سیما طی چند سال اخیر مجموعههای درجه یک و فاخر خود را جمعه شبها ساعت 22 به روی آنتن میبرد. طی تصمیمات گرفته شده، شبکه یک سیما قصد دارد روز پخش این سریالها را از جمعهها به یک روز دیگر در هفته تغییر دهد که البته هنوز این روز مشخص نشده است.
- مهدی فرجی، مدیر شبکه اول سیما با تکذیب مطالبی که تحت عنوان اعطای مبالغ هنگفت به هنرمندان و مهمانانی که در برنامههای تحویل سال شرکت میکنند، مطرح میشود، گفت: ما کمترینها را هم نخواهیم داد، چه برسد به مبالغ بیشتر.
وی افزود: ممکن است برخی مهمانان، درخواست مبالغ زیادی کنند، ولی قطعا موافقت نمیکنیم؛ سال گذشته هم این اتفاق نیفتاد و ارقامی که شایعه شد، واقعیت نداشت.
وی عنوان کرد: امسال هم از این خبرها نخواهد بود که ما به مهمانهایمان پولهای کلان و هنگفت بدهیم؛ قطعا این طور نیست. حتی به بعضیها هیچ مبلغی نمیدهیم بلکه هدیهای بابت تشکر میدهیم. عموما تعریف ما این طور است. سال گذشته هم بیشترین رقمی که پرداخت شد، برای یکی از خوانندگان بود که دو میلیون تومان پرداخت کردیم، این رقم بیشترین مقدار بود که به یکی از خوانندگان که تقریبا 4 ـ 5 ساعت در برنامه حضور داشت پرداخت شد.
مدیر شبکه اول سیما در ادامه سخنانش تصریح کرد: بعضی از هنرمندان بدشان نمیآید برای این که نرخشان را بالا ببرند این ارقام را بگویند و تکرار کنند؛ ولی حقیقتا از این خبرها نیست.
- حسین محباهری که این روزها در حال شیمی درمانی است، از عدم پرداخت کامل مبلغ سنواتش اظهار نگرانی کرد.
این هنرمند تئاتر و تلویزیون گفت: قرار بود سنوات سه تن از اعضای انجمن نمایش که دچار بیماری هستند پرداخت شود تا بتوانیم هزینه درمانمان را تامین کنیم، اما هنوز این مبلغ به طور کامل به من پرداخت نشده است.
- عزتالله ضرغامی، رئیس سازمان صداوسیما در پیامی از تلاشهای همکاران رسانه ملی در پوشش و خلق حماسه ماندگار انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد.
- هفته گذشته یکی از خبرگزاریها اعلام کرد قرار است فیلم "جدایی نادر از سیمین" از شبکه یک پخش شود، اما مجری طرح این پروژه در گفتگو با یکی دیگر از خبرگزاریها این خبر را تکذیب کرد.
- شبکه یک سیما دو مجموعه تلویزیونی "جنگ بازی" و "چک برگشتی" را برای نوروز تهیه میکرد. تا اینکه تصمیم گرفته شد مجموعه "چک برگشتی" به کارگردانی سیروس مقدم پخش شود.
- فرزاد حسنی، ضمن تکذیب تلاش عوامل مجموعه "مسیر انحرافی" برای ساخت "لاست" ایرانی، معتقد است رقابتی بین سریالهای تلویزیون وجود ندارد و اگر سریالی مخاطب بیشتری داشت، این یکی از ملاکهای خوب بودنش است نه تنها ملاک.
- امیر جعفری، بازیگر مجموعه "چک برگشتی" گفت: منتظر باشید امسال میخواهیم بترکانیم. فضای کار از دید من کاملا جدی است. این سریال هم قرار است یک کار جدی باشد. من در این سریال، نقش لطیف را بازی میکنم. لطیف، کاراکتری است که چکش برگشت خورده و باید این چک را نقد کند که در این میان اتفاقاتی میافتد.
- مسعود احمدی، مدیر شبکه تهران با تاکید بر شرایط استراتژیک این شبکه گفت: شبکه تهران به نوعی آینهای تمام نما از جمهوری اسلامی ایران است و در عین حال که مشکلات را نشان میدهد امید باید رنگ غالب این شبکه باشد.
عزتالله ضرغامی، در بیست و پنجمین نشست سراسری افق رسانه از همه شخصیتها و مراکز علمی، حوزهها و دانشگاهها خواست تا در این عرصه حساس و انسانساز، برنامهسازان رسانه ملی را یاری دهند.
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