به گزارش خبرگزاری مهر، قرعه کشی مرحله پایانی رقابت های مقدماتی جام جهانی روز جمعه در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در کوالالامپور مالزی انجام می شود و سرمربی تیم فوتبال کره جنوبی گفت دوست دارد به جای ایران با سامورایی ها همگروه شود.

"چوی کانگ هی" گفت از اینکه با ژاپن در این رقابت ها همگروه شود واهمه ای ندارد. وی در نشست خبری که امروز چهارشنبه در سئول برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگاران که دوست دارد در دور پایانی با ایران یا ژاپن همگروه شود، گفت: شما برای اینکه بخواهید با ایران بازی کنید باید راه درازی را طی کنید. بازی با ایران که در ارتفاع بالایی از سطح دریا قرار دارد و البته تطبیق زمانی بازیکنان ما با شرایط جغرافیایی ایران، دشواری هایی را ایجاد می کند. ژاپن حریفی قدرتمند است اما در این کشور با چنین مشکلاتی مواجه نخواهیم بود.

سرمربی پیشین جئونبوک موتورز همچنین گفت که بین فوتبال کره جنوبی و ژاپن اختلاف چندانی وجود ندارد هرچند که سامورایی ها در آخرین رویارویی دو تیم که در ماه اوت برگزار شد، با نتیجه 3 بر صفر به پیروزی رسیدند.

سرمربی کره جنوبی در ادامه گفت: می دانم که بعضی از مربیان خارجی ژاپن، کره را حریف خودشان نمی دانند و آنها ترجیح می دهند که به دیگر تیم های جهان فکر کنند. اما ما می خواهیم ثابت کنیم که در مورد فوتبال ژاپن چنین قضاوتی نداریم. می دانم که فوتبال ژاپن پیشرفت کرده اما فکر نمی کنم فوتبال کره جنوبی عقب تر از این کشور باشد. اگر با آنها در یک گروه قرار بگیریم با آنها رویارو خواهیم شد.