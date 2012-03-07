«گمشده» ساراماگو 57 سال پس از نگارش پیدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی‌میل اجیپت، رمان «گمشده» به قلم ژوزه ساراماگو نویسنده پرتغالی و برنده جایزه نوبل ادبیات برای خلق اثر بدیع «کوری»، 2 سال پس از مرگش به چاپ رسید.

وی این رمان را در دهه 1950 قبل از کسب افتخار بین‌المللی‌اش به نگارش درآورده بود.

گفته می‌شود، ساراماگو در سال 1953 نسخه دستی اثر مزبور را که داستان ساکنان آپارتمانی در لیسبون را روایت می‌کند، به یکی از دوستانش سپرد تا برای چاپ به یک انتشاراتی ببرد، اما دیگر خبری از کتاب نشد.

با این حال، در سال 1989 پس از این که وی یکی از رمان‌نویسان پرفروش لقب گرفته بود، انتشاراتی مذکور با وی تماس گرفته و از پیدا شدن دست‌نوشته‌اش خبر داد، اما ساراماگو به آنان گفت: نمی‌خواهد رمان قبل از مرگش انتشار یابد.

«پیلار دل رو» همسر نویسنده فقید که خود روزنامه‌نگار است، در مراسم معرفی «گمشده» در مادرید عنوان کرد: ساراماگو بر این باور بود که این اثر گم‌شده در بطن زمان پیدا شده است. وی به ما گفت که نمی‌خواهد این رمان در زمان حیاتش به چاپ برسد، اما آنان که پس از مرگ وی به جا می‌مانند می‌توانند هر آنچه را که مصلحت می‌دانند در مورد آن انجام دهند.

دل رو در ادامه گفت: همگی ما و همچنین خود ساراماگو می‌دانیم که بهترین کار انتشار آن است.

رمان مزبور این هفته در بازارهای کتاب اسپانیا و آمریکای لاتین رکوردشکنی کرد.

ساراماگو در ژوئن 2010 و در سن 87 سالگی زندگی را بدرود گفت.