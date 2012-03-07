مساجد در امر تبلیغ از امکانات روز بهره ببرند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله تقوی نیا ظهر روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از مسجد امام حسن مجتبی(ع) خوشنیان سمنان با اشاره به اینکه مساجد باید از لوازم و امکانات مناسب در امر تبلیغ دین برخوردار باشند، افزود: مساجد پایگاه های بسیار حساس و مهم در عرصه دینی، اجتماعی و سیاسی بوده و از جایگاه رفیعی در اسلام برخوردار هستند.

تقوی نیا با بیان اینکه جذب نوجوانان و جوانان به مساجد باید در اولویت باشد گفت: جوانان در خارج از مسجد با انواع تهاجمات غرب مواجه هستند و برای دور کردن آنها از فرهنگ بیگانه مسجد بهترین پناگاه است.

وی ایجاد فضای مجازی در مساجد را در راستای پرورش نیروهای متخصص فرهنگی، مذهبی را ضروری دانست و اظهار داشت: در این خصوص با فراهم آوردن ابزار مناسب می‌توان خلاء موجود بین نسل جدید با نسل اول انقلاب را پر کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان تصریح کرد: متولیان امر فرهنگی و امور مساجد استان باید کمک کنند تا تجهیزات مساجد در شان و هم طراز مساجد اسلامی باشد.

تقوی نیا در این برنامه از چگونگی اجرای برنامه های فرهنگی و مذهبی مسجد امام حسن مجتبی(ع) منطقه خوشنیان سمنان بازدید کرد.