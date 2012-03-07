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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۱۲

پیلین امکان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد نکرد

پیلین امکان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد نکرد

فرماندار سابق آلاسکا از امکان شرکت خود در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 به عنوان نامزد جمهوریخواهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "سارا پیلین" در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا در انتخابات سال 2016 میلادی در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان نامزد حزب جمهوریخواه شرکت می کند یا خیر گفت : احتمال دارد در این انتخابات نامزد شوم.

معاون نامزد ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات سال 2008 در ادامه گفت : من هر کاری را برای کمک به کشورم انجام می دهم.

هرچند سارا پیلین در انتخابات سال 2008، به عنوان معاون "جان مک کین" حضور گسترده ای در انتخابات داشت اما در رقابت های سال 2012 حضور چندانی ندارد و تا کنون از نامزد خاصی حمایت نکرده است.

کد مطلب 1554481

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