13 دانشجوی دکتری معدن از دانشگاه شاهرود فارغ التحصیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین و سیزهمین دانش آموخته مقطع دکتری رشته معدن دانشگاه صنعتی شاهرود از رساله دکتری خود دفاع کردند.

اندیشه علیمرادی دانشجوی رشته اکتشاف با ارائه رساله دکتری خود با عنوان ‌ارائه روشی برای تخمین اشباع هیدروکربور مخازن کربناته به کمک نشانگرهای لرزه ای و داده های چاه به استاد راهنمایی دکتر علی مراد زاده و مسعود زارع نقدهی دانشجوی استخراج معدن با ارائه رساله دکتری خود تحت عنوان بهبود رویکرد سیستم های مهندسی سنگ (RES) به منظور ارزیابی پتانسیل ناپایداری شیب های سنگی معادن روباز با استاد راهنمایی دکتر رضا خالوکاکائی موفق شدند با درجه عالی فارغ التحصیل شوند.

برگزاری بخش کتبی مسابقات قرآن دانشجویی کشور در شاهرود



آزمون کتبی مرحله دانشگاهی بیست و هفتمین دوره مسابقات قرآن کریم دانشجویان سراسر کشور در دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد.

در این آزمون که با حضور 40 دانشجو در تالار اقاقیای اداره کل امور فرهنگی برگزار شد، شرکت کنندگان به پاسخگویی سوالات کتاب های دقایقی با قرآن تألیف محسن قرائتی، زندگانی چهارده معصوم تألیف آیت الله مظاهری و کتب قرآن شناسی و رایحه هدایت تألیف مصطفی عباسی مقدم پرداختند.

12 برگزیده این آزمون، پس از بررسی پاسخ نامه ها معرفی می شوند.

برگزاری جلسه تفسیر قرآن در دانشگاه صنعتی شاهرود



جلسه تفسیر قرآن کریم و آیات الاحکام با حضور حجت الاسلام سید علی رضوی نسب استاد حوزه و دانشگاه در دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد.

در این جلسه، آیات مبارکه سوره اعراف و نور مورد تفسیر قرار گرفت و سپس سخنران جلسه در مورد ترس از ازدواج و دلایل عدم ازدواج جوانان از دیدگاه قرآن و روایات به ایراد سخن پرداخت.