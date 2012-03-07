اشاعه فرهنگ مذهبی مهم ترین هدف کانون های مساجد است

به گزارش خبرنگار مهر، علی سهندی در جمع خبرنگاران ضمن قدردانی از مردم شریف ایران به مناسبت حضور پرشور خود در پای صندوق های رای افزود: حضور مردم در پای صندوق های رای نقطه عطفی در تاریخ انقلاب و جمهوری اسلامی ایران شد.

سهندی ادامه داد: در روز (12 اسفند) امسال جهانیان برای چندمین بار شخصیت ملت ایران را شناختند که این مسئله پیام بسیار مهمی برای بیداری جهان اسلام در برداشت.

با بیان اینکه ساد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور به فرمان مقام معظم رهبری در روز (18 اسفند) سال 1371 تاسیس شد افزود: این اقدام به مناسبت برخی از تحرکات دشمنان بر علیه نظام اسلامی تصویب شد و وزارت فرهنگ و ارشاد متولی این برنامه در سراسر کشور شناخته شد.

سهندی مقابله با تهاجم فرهنگی را از دیگر اهداف تاسیس ستاد عالی عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه دشمنان در حوزه های نظامی در برابر جمهوری اسلامی شکست خورده اند در حوزه فرهنگ قد علم کرده اند و لذا تاسیس کانون های مساجد گام مهمی در جهت مبارزه با اقدامات آنان است.

وی احیای نقش واقعی فرهنگی و تبلیغی مساجد را نیز از دیگر هدف های تاسیس کانون های مساجد دانست و ادامه داد: با توجه به اینکه مساجد پایگاه های اصلی فرهنگ و دین در جامعه هستند ولذا راه اندازی کانون های مساجد باعث افزایش بهره وری این مکان های مقدس می شود.

سهندی افزود: استفاده بهینه از امکانات و تاسیسات دستگاه های دولتی، تلاش برای حضور مناسب کانون ها در عرصه های مختلف فرهنگی جامعه، تاسیس، تجهیز و پشتیبانی از کتابخانه های مساجد در راستای بالابردن اعتقادات و باورهای دینی و افزایش اگاهی های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از اهداف دیگر تاسیس ستاد عالی کانون های مساجد است.

وی ارائه آموزش های فرهنگی و علمی با محوریت امور قرانی را اولویت اصلی کانون های مساجد عنوان کرد و گفت: نظارت بر فعالیت های کانون های فرهنگی هنری مساجد و ارزیابی عملکرد آنها در این زمینه به عهده دبیرخانه کانون های مساجد استان هاست.

سهندی تاکید کرد: باید با تخصیص اعتبارات قابل توجه و ویژه این عرصه را بیش از پیش فعال تر کنیم چرا که این مراکز در مواقع حساس نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند.

وی فتنه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را از الطاف خفیه الهی عنوان کرد و گفت: تقویت کانون های فرهنگی هنری مساجد در این مواقع تاثیرات بسیار خوبی را به جا می گذارد.