عیسی ساوه شمشکی در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص برترین های مسابقات لیگ برتر اسکی، اظهار داشت: در مسابقات لیگ برتر اسکی که امروز در دربند سر به پایان رسید، محمدکیا دربندسری از تیم ساعت تراست، پوریا و حسین ساوه شمشکی هر دو از تیم مس آذربایجان به ترتیب رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

وی افزود: همچنین در بخش بانوان، فاطمه کیا دربندسری از تیم ساعت تراست مقام نخست، میترا کلهر از تیم پاور مقام دوم و مرجان کلهر از تیم مس آذربایجان مقام سوم این دوره از رقابت ها را از آن خود کردند.

ساوه شمشکی در ادامه درخصوص اعزام اسکی بازان دانش آموز به مسابقات قهرمانی جهان که از امروز در ایتالیا آغاز شده است، گفت: تیم اسکی دانش‌آموزان دختر برای اولین بار و تیم اسکی دانش‌آموزان پسر برای دومین بار، روز دوشنبه این هفته به مسابقات جهانی ایتالیا اعزام شدند.

وی با بیان اینکه این تیم متشکل از چهار ورزشکار پسر و چهار ورزشکار دختر از سنین 15 تا 17 سال است، گفت: تیم اسکی دانش‌آموزی کشورمان در رشته آلپاین در شهر گرسونی ایتالیا با حریفان خود به رقابت می پردازد.

رئیس فدراسیون اسکی با اشاره به اینکه در این دوره از مسابقات تیم‌هایی از کشورهای آلمان، انگلستان، اتریش ، بلژیک (دو تیم)، بلغارستان ، شیلی، اسکاتلند ، اسپانیا ، استونی، فرانسه، ایرلند، ایتالیا (دو تیم)،ایران، اسلونی، سوئد و اوکراین شرکت دارند، گفت این مسابقات تا 20 اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش مهر، تیم اسکی دانش‌آموزی ایران در دوره‌های قبلی مسابقات جهانی به مقام‌های هشتم و دهم دست یافته بود.