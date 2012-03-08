فروش چهار برابری تور امارات/تعطیلی قدیمی ترین سفره خانه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به نوروز بازار فروش تورهای گردشگری به خصوص به خارج از کشور داغ می شود و در این ایام از یک سو متولیان گردشگری اعلام می کنند که هیچ گونه افزایش قیمتی در نرخ اتاق ها و تورهای گردشگری وجود ندارد اما دست اندرکاران این حوزه همچنان قیمت ها را در این روزها افزایش می دهند.

افزایش قیمت تورهای داخلی و خارجی و مراکز اقامتی در ایام نوروز به یک روال عادی تبدیل شده است اما مسئولان سازمان میراث فرهنگی همچنان اصرار دارند اعلام کنند در این ایام نرخ خدمات گردشگری افزایش ندارد.

فعالان گردشگری قیمت خدمات قابل ارائه به گردشگر را تا حدی که اعتراض مشتری را به دنبال نداشته باشد بالا می برند چرا که در ایام دیگر سال کمتر گردشگری را به خود می بینند!

فروش تورهای گردشگری خارجی با نرخ ریال+ ارز آزاد!

از سوی دیگر آژانسهای مسافرتی پس از افزایش قیمت نرخ ارز در بازار و آشفتگی در نوسان قیمت آن، بخشی از هزینه تورهای خارجی خود را که مربوط به هزینه های خارج از کشور است به قیمت ارز و بخش دیگر را به ریال محاسبه می کنند.

آژانسداران مبلغی را به عنوان خدمات تور چند روز قبل سفر، از مسافر دریافت می کنند اما زمان اجرای تور گردشگری و دریافت خدمات مسافر نرخ دلار افزایش پیدا می کند به این ترتیب آژانسدار این مشکل را به گردشگر واگذار می کند و از او ما به التفاوت نرخ دلار را از زمان ثبت نام در تور می گیرند.

فروش تور امارات ویژه نوروز به چهار برابر قیمت!

افزایش نرخ به حدی است که تور امارات که مقصد نخست گردشگری ایرانیان است در این ایام به چهار برابر قیمت فروخته شد.

تور گردشگری چهار روزه در هتل دو ستاره، با صبحانه، ترانسفر و راهنمای محلی به مقصد امارات که در دی ماه امسال 550 هزار تومان فروخته می شد اکنون تنها بعد از گذشت کمتر از دو ماه همان تور با همان خدمات ویژه ایام نوروز 91 به قیمت یک میلیون و 900 هزار تومان توسط آژانسهای مسافرتی فروخته می شود.

قدیمی‌ترین سفره‌خانه تهران در آستانه تعطیلی

این هفته خبر رسید که سفره خانه سنتی خیام یکی از قدیمی‌ترین سفره خانه‌های فعال در تهران به دلیل تامین نشدن هزینه سوخت و یکی نبودن دخل و خرج آن، رو به تعطیلی است.

مدیر داخلی سفره خانه خیام گفت: این مکان تنها یک سفره خانه سنتی نیست بلکه بسیاری برای دیدن بنای تاریخی آن از این مکان بازدید می کنند اما با این حال سازمان میراث فرهنگی برخود واجب نمی داند که این مکان را از بحران تامین هزینه ها و سوخت گازوئیلی آن نجات دهد.

مدیریت میراث ملی ایران غیرتخصصی است

غیر تخصصی بودن مدیریت در سازمان میراث فرهنگی و بخشهای تابعه از جمله موضوعاتی است که همیشه مورد انتقاد کارشناسان میراث فرهنگی و موزه داران است.

این هفته هم رئیس مرکز دایره المعارف انسان شناسی به این موضوع اشاره کرد و گفت: یکی از عمده مشکلات موزه های خصوصی در ایران، نا امن بودن ساختمان موزه ها در مقابل زلزله و آتش سوزی است.

بازدید معاون میراث فرهنگی از خانه نقلی کاشان

چندی پیش خبرگزاری مهر گزارشی با موضوع اعلام فروش خانه نقلی به دلیل بدهی ناشی از عقد تفاهمنامه با سازمان میراث فرهنگی و اعتراض مالکان به بدقولی های سازمان در مشارکت مرمت خانه های تاریخی، منتشر کرد که به تبع آن معاون میراث فرهنگی بر آن شد تا از این خانه بازدید کند.

در این دیدار معاون میراث فرهنگی کشور در پاسخ به مشکلات بوجود آمده برای خانه نقلی اعلام کرد که اصلا خانه نقلی احتیاجی به مرمت نداشته است! از سوی دیگر آدمها با قرض مرد می شوند.

حلوا ارده اردکان در انتظار ثبت در فهرست میراث معنوی

حلوا ارده سنتی اردکان به دلیل قدمت تاریخی تهیه آن در استان یزد و شهرتش به عنوان سوغات این شهر می‌تواند همچنان که مدتی پیش سوهان قم در فهرست میراث معنوی ایران قرار گرفت در این فهرست به ثبت برسد.

این موضوعی بود که در این هفته بحث شد حتی رحیم مجد آبادی، کارشناس میراث فرهنگی در این باره گفت: تاریخ و قدمت تهیه آن، محفوظ ماندن سنت تهیه حلوا ارده و ثبت آن در میان عموم مردم به نام ایران و اردکان از جمله دلایلی است که می توان با اتکا بر آن، این شیرینی مخصوص را در فهرست میراث معنوی کشور ثبت کرد.

برگزاری نخستین همایش یزدشناسی

در این هفته گروهی از انجمنهای غیردولتی فرهنگی و همچنین سازمانها و نهادهای دولتی همزمان با یکمین سالروز درگذشت استاد ایرج افشار نخستین همایش یزدشناسی و نکوداشت این چهره ماندگار و پژوهشگر تاریخ را روز 18 اسفندماه در شهر یزد برگزار کردند.