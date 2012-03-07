به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی تاجیک اسماعیلی ظهر چهارشنبه استعفای خود را تقدیم فرماندار ورامین کرد.

پیرو استعفای تاجیک اسماعیلی، محسن منصوری فرماندار ورامین نیز استعفای وی را قبول کرد.

تاجیک اسماعیلی از اردیبهشت ماه سال ۸۹ با حکمی از سوی فرماندار شهرستان ورامین به عنوان معاون برنامه ‌ریزی و اداری مالی فرماندار شهرستان ورامین منصوب شده بود.

گفتنی است وی پیش از این مسئولیتهایی همچون شهردار ورامین، مسئولیت در اداره آموزش و پرورش شهرستان ورامین و غیره را در کارنامه خود به همراه داشت.

هفت درصد از جمعیت بالای 30 سال شهرستان ری مبتلا به دیابت هستند

کارشناس مسئول بیماریهای غیرواگیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری گفت: هفت درصد از جمعیت 30 سال به بالای شهرستان ری مبتلا به دیابت هستند.

فاطمه تاجیک در حاشیه افتتاح واحد دیابت پایگاه بهداشت محله بهشتی شهر ری افزود: در طرح غربالگری افراد بالای 30 سال که اخیراً انجام شد بیش از 300 هزار نفر در شهرستان ری مورد آزمایش قرار گرفتند.

وی بیان داشت: افرادی که دارای اضافه وزن، BMIبالای 25، سابقه دیابت خانوادگی، بانوان دارای دیابت در دوران حاملگی و افرادی که دارای فاکتورهای خطری مانند سقط بدون علت داشته باشند، می توانند برای درمان به این مرکز مراجعه کنند.

کارشناس مسئول بیماریهای غیر واگیر شبکه بهداشت شهرستان ری اظهار ادامه داد: چنانچه این فرد یا افراد سالم باشند ولی از قبل دارای فاکتورهای خطر بوده ، برای آزمایش خون به آزمایشگاه معرفی و کلاسهای آموزشی برای کنترل فشار خون، قند و یا چاقی برای آنان در این واحدها برپا می شود.

گفتنی است واحد دیابت پایگاه بهداشت محله بهشتی زیر نظر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری با مشارکت شهرداری منطقه 20 به بهره برداری رسید.

بازدید مربیان روانشناسی مدارس کهریزک از بهزیستی ری

مشاوران و دبیران روانشناسی مدارس کهریزک از بهزیستی شهرستان ری به صورت علمی و تخصصی بازدید کردند.

این بازدید علمی و تخصصی با هدف افزایش توانمندی بیشتر رشته شغلی مشاوران در اداره بهزیستی شهرستان ری برگزار شد.

گفتنی است در این بازدید سه ساعته مشاوران از نزدیک با خدمات ارائه شده در مجتمع خدمات بهزیستی شهدای دولت آباد از جمله مرکز مداخله در بحران، آسیبها و همچنین اورژانس اجتماعی و خانه سلامت با توضیحات کارشناسان مربوطه آشنا شدند.