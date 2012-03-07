به گزارش خبرنگار مهر، گل محمد بامری عصر چهارشنبه در جلسه شورای ساماندهی سالمندان بر حل مسائل سالمندان با استفاده از تمام ظرفیت استان تاکید و گفت: آموزه های دین اسلام احترام به سالمندان و افراد کهنسال را یک امر ضروری دانسته و ما نیز باید این امر را جدی گرفته و زمینه های لازم را برای زندگی خوب این قشر رافراهم کنیم.

بامری اظهار امیدواری کرد با تشکیل شورای ساماندهی سالمندان بتوان از این فرصت و پتانسیل استفاده کرده و ضمن بهره مندی از تجربیات سالمندان افتخار آفرین درجهت آسایش وبرآورده نمودن نیازمندیهای اجتماعی شان درسطح جامعه گام های موثری برداشته شود.

وی مراقبت برای دو نسل کودک و سالمند را ضروری عنوان و عنوان کرد: روان شناسان دو مرحله کودکی و پیری را به عنوان مراحل مهم و خطیری دانسته اند که نیازمند شدید به مراقبت و توجه دارند لذابایستی در این زمینه با تدوین برنامه عملیاتی و تلاش در جهت اهداف مشخص که منتج به نتیجه مثبت باشد بسیار لازم و ضروری است.

بامری موضوع ورزش سالمندان را با اهمیتی ارزیابی کرد و افزود: سالمندان از همه بیشتر در معرض خطر هستند لذا توجه به ورزش آنان بسیار مهم و ضروری است و در اسلام هم تاکید شده که باید به سالمندان احترام بگذاریم و حرمت این عزیزان را نگهداریم پس باید برای این مهم با همکاری و همفکری برنامه ریزی کنیم و همه کمک کنند تا ورزش سالمندی در جامعه جا بیفتد و اجرایی شود.

در این نشست مدیر کل بهزیستی استان گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه تشکیل کمیته آموزش، بهداشت و سلامت، کمیته رفاه و خدمات اجتماعی، کمیته فرهنگی و ورزشی، کمیته شهرسازی و معماری ارائه کرد.

در پایان این نشست مقرر شد به منظور بررسی مشکلات و دیدار با سالمندان جلسه بعدی در محل اسکان سالمندان تشکیل و کمیته های چهار گانه برنامه های عملیاتی و اجرایی خود را ارائه و در هفته سلامت همایشی تحت عنوان سلامت و سالمند با هدف تجلیل از سالمندان از سوی دانشگاه علوم پزشکی ومشارکت سایر دستگاه های اجرایی استان برگزار شود هم چنین صدا و سیما نسبت به اطلاع رسانی و برگزاری میزگردها به بیان نقش و جایگاه سالمند در جامعه بپردازد.