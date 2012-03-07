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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۰۸

بامری:

سالمندان از همه بیشتر در معرض خطر هستند

سالمندان از همه بیشتر در معرض خطر هستند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان گفت: سالمندان از همه بیشتر در معرض خطر هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، گل محمد بامری عصر چهارشنبه در جلسه شورای ساماندهی سالمندان بر حل مسائل سالمندان با استفاده از تمام ظرفیت استان تاکید و گفت: آموزه های دین اسلام  احترام به سالمندان و افراد کهنسال را یک امر ضروری دانسته و ما نیز باید این امر را جدی گرفته و زمینه های لازم را برای زندگی خوب این قشر رافراهم کنیم.

بامری اظهار امیدواری کرد با تشکیل شورای ساماندهی سالمندان بتوان از این فرصت و پتانسیل استفاده کرده و ضمن بهره مندی از تجربیات سالمندان افتخار آفرین درجهت آسایش وبرآورده نمودن نیازمندیهای اجتماعی شان درسطح جامعه گام های موثری برداشته شود.

وی مراقبت برای دو نسل کودک و سالمند را ضروری عنوان و عنوان کرد: روان شناسان دو مرحله کودکی و پیری را به عنوان مراحل مهم و خطیری دانسته اند که نیازمند شدید به مراقبت و توجه دارند لذابایستی در این زمینه با تدوین برنامه عملیاتی و تلاش در جهت اهداف مشخص که منتج به نتیجه مثبت باشد  بسیار لازم و ضروری است.

بامری موضوع ورزش سالمندان را با اهمیتی ارزیابی کرد و افزود: سالمندان از همه بیشتر در معرض خطر هستند لذا توجه به ورزش آنان بسیار مهم و ضروری است و در اسلام هم تاکید شده که باید به سالمندان احترام بگذاریم و حرمت این عزیزان را نگهداریم پس باید برای این مهم با همکاری و همفکری برنامه ریزی کنیم و همه کمک کنند تا ورزش سالمندی در جامعه جا بیفتد و اجرایی شود.

در این نشست مدیر کل بهزیستی استان گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه تشکیل کمیته آموزش، بهداشت و سلامت، کمیته رفاه و خدمات اجتماعی، کمیته فرهنگی و ورزشی، کمیته شهرسازی و معماری ارائه کرد.

در پایان این نشست مقرر شد به منظور بررسی مشکلات و دیدار با سالمندان جلسه بعدی در محل اسکان سالمندان تشکیل و کمیته های چهار گانه برنامه های عملیاتی و اجرایی خود را ارائه و در هفته سلامت همایشی تحت عنوان سلامت و سالمند با هدف تجلیل از سالمندان از سوی دانشگاه علوم پزشکی ومشارکت سایر دستگاه های اجرایی استان برگزار شود هم چنین صدا و سیما نسبت به اطلاع رسانی و برگزاری میزگردها به بیان نقش و جایگاه سالمند در جامعه بپردازد.

کد مطلب 1554489

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