توقف فروش بنزین آزاد در جایگاهها غیرقانونی است

سیدعلی محمد ولی امروز در گفتگو با مهر درباره ادعای جدید برخی از جایگاهداران سوخت مبنی احتمال توقف فروش بنزین آزاد در روزهای پایانی اسفند ماه سالجاری و ایام نوروز، گفت: توقف فروش بنزین به مردم به هیچ وجه صحت ندارد.

مدیر امور حقوقی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه توقف فروش بنزین آزاد در اسفند و یا نوروز در جایگاهها قانونی نیست، تصریح کرد: بر اساس اصل قانون اساسی، جایگاهداران موظف به تحویل بنزین با کیفیت به مردم در مجاری عرضه هستند.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه در حال حاضر مذاکرات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و جایگاهداران سوخت سراسر کشور برای حل برخی از اختلافات ادامه دارد، تاکید کرد: تاکنون نمایندگان جایگاهداران سوخت در نشست‌های مشترک توقف فروش بنزین به مردم را تکذیب کرده اند.

وی با بیان اینکه مردم نگران تامین بنزین به ویژه در ایام نوروز نباشند، خاطر نشان کرد: به زودی برخی از مشکلات موجود در مجاری عرضه سوخت کشور مرتفع می شود.

به گزارش مهر، همزمان با پیشنهاد سندیکای جایگاهداران سوخت سراسر کشور برای توقف عرضه بنزین 700 تومانی از اسفند ماه سالجاری و نصب پلاکارد فروش بنزین آزاد در جایگاه ها نداریم، مدیران وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور اجرای این پیشنهاد را تکذیب کرده اند.



بر این اساس محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با بیان اینکه در مورد وضعیت سوخت هیچگونه نگرانی وجود ندارد، اعلام کرده است: اخبار ضد و نقیضی که تا چند روز گذشته در خصوص وضعیت بنزین و سوخت مطرح شده است صحت ندارد.



جلیل سالاری مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هم در گفتگگو با مهر در واکنش به اظهار نظر رئیس انجمن جایگاه داران سوخت مبنی بر توقف فروش بنزین آزاد 700 تومانی در جایگاه های سوخت، گفته است: در حال حاضر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به عنوان متولی عرضه سوخت برنامه ای برای قطع فروش بنزین 700 تومانی ندارد.



پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بنزین معمولی یارانه ای 400 تومان، بنزین معمولی آزاد 700 تومان، بنزین سوپر نیمه یارانه ای 500 تومان و بنزین سوپر آزاد 800 تومان در سطح جایگاه‌های کشور عرضه شده است.