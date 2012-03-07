به گزارش خبرنگار مهر، آق گول به نویسندگی و کارگردانی مهدی حیدری و ایفای نقش توران ملک آرا، تقی ترکمانی و عبداله محمدزاده داستان پیرمرد و پیرزنی را به تصویر می کشد که در زمان پرآبی و رونق گردشگری دریاچه ارومیه در کنار آن به کاسبی مشغولند ولی به علت خشک سالی دریاچه و عدم حضور مردم دچار تنگنای مالی شده اند اما با وجود این به خاطر انس و علاقه ایی که به دریاچه دارند حاضر به کوچ نمی شوند.

همچنین فیلم کوتاه داستانی خدا همین نزدیکی است به نویسندگی و کارگردانی علی مردمی و بازیگری هادی افتخارزاده که در آن داستان کشاورزی که هنگام درو محصول ناخواسته باعث مرگ پرنده ایی می شود و به ناچار از جوجه هایش نگهداری می کند بیان شده است در این مرحله پذیرفته شده اند.

حوزه هنری آذربایجان غربی با ارسال 11 عنوان فیلم داستانی در سومین دوره جشنواره تولیدات مراکز استانی شرکت کرده بود.