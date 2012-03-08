مجموعه ورزشی در غرب مشهد احداث می شود/تجهیز تاکسی ها به پرداخت الکترونیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر منابع انسانی پشتیبانی و رفاه شهرداری مشهد گفت: برای احداث یک مجموعه ورزشی زمینی با وسعت 62 هزارمترمربع در غرب مشهد به تملک شهرداری در آمده است.

جواد اصغری با اشاره به اینکه برای احداث این مجموعه با کارشناسان زیادی مشورت شده تا در سال 91 عملیات اجرایی آن آغاز شود، ادامه داد: طراحی این مجموعه به نحوی است که در آن به تمامی نیازهای ورزشی کارکنان شهرداری توجه شده است.

وی اظهارداشت: علاوه بر کارکنان و خانواده های آنها، دیگر شهروندان نیز می توانند از مجموعه های ورزشی که توسط شهرداری مشهد احداث می شود استفاده کنند.

تاکسی های مشهد به سیستم پرداخت الکترونیکی مجهز می شوند

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد از تجهیز تاکسی های در سال آینده به سیستم پرداخت الکترونیک خبر داد.

غلامرضا زعیمی با بیان اینکه هزینه هر دستگاه بالغ بر یک میلیارد ریال است، افزود: به دلیل اینکه تاکسیرانان توانایی پرداخت آن را ندارد نیازمند کمک شهرداری و شورای شهر برای نصب و راه اندازی این دستگاه ها هستیم.

زعیمی، در ادامه با بیان اینکه ابتدا باید بودجه شهرداری و سایر سازمان ها در این رابطه بررسی شود، افزود: پس از بررسی در صورت نیاز مشخص می شود چه مقدار هزینه برای نصب و راه اندازی این دستگاه ها در نظر گرفته شود.

اجرای طرح اکرام ایتام در منطقه هشت مشهد

شهردار منطقه هشت مشهد گفت: طرح اکرام ایتام به مناسبت هفته احسان و نیکوکاری در منطقه هشت اجرا شد.

علیرضا خادم پیر تصریح کرد: در همین راستا به مناسبت هفته احسان و نیکوکاری شهرداری منطقه هشت با مشارکت کمیته امداد خمینی (ره) اقدام به اجرا نمودن طرح اکرام ایتام در منطقه کرده است.

وی در خصوص هدف از برگزاری این طرح گفت: طرح اکرام ایتام با هدف حمایت مالی و معنوی از کودکان برگزار می شود.

تبدیل 200 زمین بایر به زمین بازی کودکان در مشهد

مدیر برنامه ریزی و نظارت بر خدمات شهری مشهد گفت: در راستای زیباسازی سیما و منظر شهری بیش از 200 زمین بایر در شهر مشهد به زمین بازی کودکان و فضای سبز تبدیل شده است.

رمضانعلی شورابی اظهارکرد: تاکنون طبق ماده 110 قانون شهرداری ها با هماهنگی با مناطق 13 گانه و نظارت کامل نسبت به محصور و حصار کشی زمین های بایر سطح شهر مشهد اقدام شد.

وی تصریح کرد: در کنار این تعدادی دیگر از این زمین ها منجر به صدور پروانه شده است.