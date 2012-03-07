به گزارش خبرگزاری مهر، پوریا محمدیان معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری این منطقه با اعلام خبر فوق اظهار داشت: زیر پل پارک وی محل اتصال 2 خط سامانه 4 و 7 اتوبوس های تندرو (BRT ) است که بر همین اساس فضای غربی زیر پل آزاد سازی و به پایانه تاکسی رانی تبدیل می شود.

وی افزود: شهروندان به خصوص دانشجویان می توانند از طریق این پایانه به دانشگاه شهید بهشتی و محله های ولنجک، اوین، زعفرانیه، محمودیه، درکه و... دسترسی پیدا کنند .

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه یک راه اندازی این پایانه را در کاهش ترافیک خیابان ولیعصر(عج) و بزرگراه شهید چمران موثر دانست و گفت: بار ترافیکی این محدوده می تواند از خیابان های یمن، الف و... منتقل شود.

به گفته مهندس محمدیان در این پایانه، ایستگاه ثابت پلیس راهور نیز آماده سازی خواهد شد.

وی همچنین بهسازی و ساماندهی پایانه های میدان نوبنیاد، شهید دستواره ، شهید افشار ، مینی سیتی ، محلاتی و اوشان را از دیگر برنامه های این معاونت در طرح استقبال از بهار دانست و افزود: عملیات آسفالت، احداث سکو و سرپناه ، سرویس های بهداشتی ، نمازخانه ، تامین روشنایی و... در پایانه ها در حال اجراست.



