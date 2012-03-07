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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۱۶

چهارمین دوره/

حسن‌غفاری جوایز خود را به عکاسان برگزیده "هفت‌سین" اهدا می‌کند

حسن‌غفاری جوایز خود را به عکاسان برگزیده "هفت‌سین" اهدا می‌کند

عکاس پیشکسوت عرصه میراث فرهنگی جوایز سال گذشته خود در سومین دوره عکاسی از سفره‌های هفت سین را به دو عکس با موضوع "سبزه" و به انتخاب هیات داوران مسابقه، اهدا خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن غفاری عکاس پیشکسوت عرصه میراث فرهنگی که سال گذشته با نگاهی حمایتی در سومین مسابقه عکس سفره‌های هفت سین شرکت کرده بود، جوایز خود را به دو عکاس شرکت کننده در چهارمین دوره این مسابقات اهدا خواهد کرد.

وی که از اعضای هیات داوری این دوره از مسابقات است، انگیزه خود از این کار را حمایت از حرکتی مردمی و خودجوش که در تلاش است تا نگاه هنرمندان را به آیین کشور خود متوجه سازد، عنوان کرد.

این هنرمند عکاس معتقد است، در دوره‌ای که هجوم کالاهای خارجی و تولیدات فرهنگی بیگانه سبک زندگی ایرانیان را هدف قرار داده و بسیاری از ظواهر این زندگی به سرعت در حال تغییر است، هر حرکتی که به ثبت و ضبط آداب و رسوم و آیین‌ها و حفظ و احیای آنها کمک کند، شایسته تقدیر بوده و برای هر فرد در هر جایگاهی، این حمایت نوعی وظیفه به شمار می‌آید.

بر اساس این گزارش، محمدصالح حجت‌الاسلامی دبیر مسابقات عکاسی از سفره‌های ایرانی اسلامی نیز در این مورد اعلام کرد: این دو جایزه که هر کدام به مبلغ 3 میلیون ریال است، به بهترین عکس‌هایی که با موضوعات تهیه و آماده‌سازی سبزه برای نوروز، نمایش و حضور سبزه در سفره هفت سین و یا رهاسازی سبزه در طبیعت ثبت شده‌اند، تعلق می‌گیرد.

وی افزود: از آنجایی که سبزه در سفره هفت‌سین ایرانیان، نماد زندگی و طراوت است، به‌عنوان موضوعی خاص برای این جایزه ویژه در این دوره انتخاب شده است.

دبیرخانه دائمی مسابقات عکس سفره‌های ایرانی اسلامی تا پایان اسفندماه، فراخوان چهارمین دوره مسابقه سفره هفت سین را منتشر خواهد کرد.

کد مطلب 1554503

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