پیشنهاد گازی ایران به اردن/ صادرات از طریق عراق و ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العرب آنلاین، "مصطفی مصلح زاده" امروز (چهارشنبه) از ارسال دو پیشنهاد از سوی ایران به اردن در زمینه صادرات گاز طبیعی به این کشور خبر داد.

وی با اشاره به اینکه پیشنهادهای گازی ایران به اردن طی سال 2011 ارائه شده، افزود: اینها پیشنهادات اول و آخر ما به اردن نخواهد بود. البته این کشور تاکنون به این پیشنهاد پاسخ مثبت یا منفی نداده است.

سفیر ایران در امان با اشاره به امکان انتقال گاز به اردن از طریق کشتی افزود: این مسئله امکان دارد اما به توافق میان دو کشور محتاج است.