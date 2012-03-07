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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۵۸

العرب آنلاین خبر داد:

پیشنهاد گازی ایران به اردن/ صادرات از طریق عراق و ترکیه

پیشنهاد گازی ایران به اردن/ صادرات از طریق عراق و ترکیه

سفیر ایران در امان از آمادگی ایران برای صادرات گاز طبیعی به اردن از طریق خط لوله واصل میان عراق و ترکیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العرب آنلاین، "مصطفی مصلح زاده" امروز (چهارشنبه) از ارسال دو پیشنهاد از سوی ایران به اردن در زمینه صادرات گاز طبیعی به این کشور خبر داد.

وی با اشاره به اینکه پیشنهادهای گازی ایران به اردن طی سال 2011 ارائه شده، افزود: اینها پیشنهادات اول و آخر ما به اردن نخواهد بود. البته این کشور تاکنون به این پیشنهاد پاسخ مثبت یا منفی نداده است.

سفیر ایران در امان با اشاره به امکان انتقال گاز به اردن از طریق کشتی افزود: این مسئله امکان دارد اما به توافق میان دو کشور محتاج است.

 

کد مطلب 1554504

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