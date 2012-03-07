به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اور، منابع عراقی اعلام کردند: عربستان با ارسال نامه هایی به مقامات عراقی حضور خود در اجلاس سران عرب در بغداد را مشروط کرده است.

این منابع بیان کردند: انجام اصلاحات واقعی قبل از برپایی نشست مذکور، حل موضوع "طارق الهاشمی" و بازگرداندن وی به منصبش و رفع همه اتهاماتش و نیز آزادی "سلطان احمد" وزیر دفاع رژیم صدام و برخی دیگر از شخصیتهای وابسته به این رژیم از شرطهای عربستان است.

منابع فوق ذکر کردند: دولت "نوری المالکی" به خوبی دریافته است که عربستان می خواهد از شرایط به نفع خود استفاده کند و از همین رو در پاسخ اعلام کرده است که عربستان در این زمینه مختار است.

از سوی دیگر "خالد الاسدی" عضو ائتلاف دولت قانون عراق ضمن انتقاد از مواضع سعود الفیصل وزیرامور خارجه عربستان درباره عراق گفت : وزیر خارجه عربستان اعلام کرده است تا زمانی که بحران داخلی عراق حل و فصل نشود در اجلاس بغداد مشارکت نخواهد کرد.

وی اظهار داشت : حضور یا عدم حضور عربستان اهمیتی ندارد هر چند که عراق مایل به حضور همه رهبران عرب است. برخی کشورهای عربی تلاش می کنند که میزبانی را از بغداد بگیرند یا موعد برگزاری آن را به تعویق اندازند.

الاسدی بیان کرد: برگزار نشدن اجلاس سران کشورهای عربی در بغداد سبب بی اعتمادی میان اتحادیه عرب و کشورهای عضو آن خواهد شد و شکاف را در این اتحادیه ایجاد خواهد کرد.

وی گفت : میزبانی نشست سران عرب حق بغداد است، زیرا با اینکه از بنیانگذاران این اتحادیه بوده است بر خلاف برخی کشورهای تازه وارد به آن، مدت 22 سال است که میزبان این نشست نبوده است.

شایان ذکر است که اجلاس سران کشورهای عربی در بغداد قرار است در اواخر مارس برگزار شود.