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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۵۲

دومین آتش سوزی در سینما اروپا

دومین آتش سوزی در سینما اروپا

آتش نشانان تهران طی چند روز اخیر دو بار برای عملیات اطفای حریق سینما اروپا رفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال اعلام خبر حادثه به سامانه 125، مسوولان ستاد فرماندهی بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های 1، 2 و 46 را به محل آتش سوزی واقع در خیابان جمهوری اعزام کردند.

محمد بیاتی رئیس ایستگاه دو که در محل حاثه حضور داشت در این باره گفت: در نخستین بررسی ها مشخص شد یک کارگاه کفاشی داخل ساختمان سینما اروپا، طعمه آتش شده است. بنابراین آتش نشانان به دنبال اطمینان از خروج کارگران با استفاده از تجهیزات لازم، شعله های آتش را خاموش و از سرایت حریق به مواد سریع الاشتعال مجاورت این واحد صنفی نیز جلوگیری کردند.

وی در ادامه افزود : استفاده از لوله و شیلنگ غیر استاندارد با طول زیاد علت حادثه بود.

کد مطلب 1554507

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