مفتخریم که بوشهر اولین اجراکننده طرح تفکیک جنسیتی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جهانبخش ظهر چهارشنبه در همایش بانوان خیر مدرسه‌ساز در بوشهر اظهار داشت: زنان در همه عرصه‌های حمایت از نظام حضور دارند و حضور انها در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی مثال‌زدنی بود.

وی به مشارکت 72 درصدی مردم استان بوشهر در انتخابات اشاره کرد و ادامه داد: این حضور گسترده بیانگر بصیرت و هوشیاری مردم همیشه در صحنه استان بوشهراست.

استاندار بوشهر افزود: در حال حاضر در شرایط جنگ نرم قرار گرفته‌ایم و دشمنان از هر تلاشی برای ضربه وارد کردن به کشور استفاده می‌کنند و یکی از مهم‌ترین مسائل موضوع عفاف و حجاب است.

وی اضافه کرد: درموضوع عفاف و حجاب، زنان در مقابل با تهاجم دشمنان وظیفه سنگینی دارند و باید با هوشیاری و بصیرت در این موضوع وارد شوند و حماسه‌ای دیگر خلق کنند.

جهانبخش اجرای طرح تفکیک جنسیتی در استان بوشهر برای اولین بار را یک افتخار برای استان دانست و گفت: بانوان در عرصه مدرسه‌سازی نیز اقدامات موثری انجام داده اند و شاهد افزایش حضور بانوان در این عرصه هستیم.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر نیز در این آیین اظهار داشت: زنان نیمی از جمعیت کشور جامعه را تشکیل می‌دهند و زمینه‌ساز حضور نصف دیگر جامعه هستند.

زهرا عرفان به حضور فعال زنان در همه عرصه‌ها اشاره کرد و افزود: زنان خیر مدرسه‌ساز حضور بسیار فعالی در این عرصه دارند و زمینه جذب دیگران را در این مسیر فراهم می‌سازند.