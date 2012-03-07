20 مورد تهدید هسته ای جهان توسط آمریکا/ خلع سلاح هسته ای در حد حرف است

دکتر "گرت هاریگل" از 30 سال پیش تا کنون در زمینه فیزیک هسته ای در آزمایشگاهها و مراکز مختلف علمی غرب تحقیق می کند. وی از سال 1964 ساکن سوئیس بوده و در حال حاضر رئیس موسسه مطالعات بین المللی تحقیقات امنیتی این کشور است.

کارشناس سازمان تحقیقات سازمان اروپایی برای سلاحهای هسته ای در سوئیس در گفتگو با خبرگزاری مهر به تشریح وضعیت امنیت هسته ای جهان و نقش آمریکا در این میان پرداخت و گفت : آمریکایی ها بر این باورند که هر چه قدرت نظامی شان بیشتر باشد بهتر می توانند مسائل جهانی را کنترل کنند. وقتی به شمار تهدیدات اتمی کشورهای جهان توسط واشنگتن توجه می کنیم می بینیم که این تهدیدها به 20 مورد می رسد.

وی افزود: این مطلب در کتاب "دانیل ارتزبرگ" با عنوان "امپراطوری بمب" به خوبی تشریح شده است. بر این اساس، آمریکایی ها می خواهند همچنان دست بالا را در عرصه بین المللی داشته باشند، اما این رویکرد سبب شده که دیگر کشورهای جهان نیز به سمت ساختن بمب اتمی حرکت کنند، آنها اینگونه استدلال می کنند که اگر کشوری بمب اتمی دارد چرا ما نداشته باشیم؟

هاریگل در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: با توجه به این رویکرد می توان رویکرد هسته ای ایران را درک کرد. من به هیچ وجه نمی خواهم بگویم که ایران به دنبال ساخت بمب هسته ای است. تا کنون هیچ مدرکی هم برای این ادعا به دست نیامده است، اما با نگاهی کوتاه به وضعیت منطقه می بینیم که با توجه به اینکه اسرائیل، پاکستان، هند و روسیه دارای بمب هسته ای هستند و از سوی دیگر آمریکا به دنبال استقرار سامانه دفاع موشکی در ترکیه است، تلاش ایران برای دستیابی به فناوری هسته ای توجیه پذیر است.

وی تاکید کرد: این در حالی است که ایران معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای را امضا کرده و از نظر اعضای این پیمان وجود حتی یک بمب اتمی در جهان بسیار زیاد است. جالب اینجا است که بیش از 80 درصد بمب های اتمی جهان متعلق به آمریکا و روسیه است.

عضو موسس شبکه بین المللی مسئولیت مهندسین و دانشمندان هسته ای با ابراز تردید درباره عملی شدن وعده خلع سلاح هسته ای "باراک اوباما" گفت : هر چند طی سالهای گذشته بین مسکو و واشنگتن مذاکراتی برای کاهش سلاحهای هسته ای در جهان انجام شده، اما من درباره اینکه این دو بتوانند دست به خلع سلاح هسته ای بزنند، بسیار بدبین هستم. تا کنون نیز صحبتهایی که بین اوباما و مدودف در این زمینه رد و بدل شده عملا هیچ دستاوردی نداشته است.



اینکه کاهش سلاحهای راهبردی در زرادخانه های دو کشور آمریکا و روسیه به چه معنا است من به درستی درک نمی کنم. آیا این به معنای کاهش تعداد کلاهکهای هسته ای است و یا اینکه قرار است تنها به خارج سازی تعدادی از سامانه های موشکی از این زرادخانه ها اکتفا شود. همچنین گفته می شود که سیستم شمارش این کلاهکها تغییر کرده و مثلا بمبی که از پنج قسمت مجزا تشکیل شده و نقل و انتقال این بخشها به صورت جداگانه انجام می شود به عنوان یک بمب اتمی شمارش شده است.

به گفته دکتر هاریگل، درباره خلع سلاح هسته ای تنها تلاش شده که مسائلی در ظاهر جذاب برای سرگرم کردن مخاطبان اعلام شود و این در حالی است که در عمل اتفاق خاصی رخ نداده است. اگر ایالات متحده واقعا به دنبال چنین اقدامی است باید سلاحهای هسته ای خود را کاهش دهد در حالی که این کشور همچنان به سرمایه گذاری و فعالیتهای تحقیقاتی خود در زمینه هسته ای نظامی ادامه می دهد. ما می بینیم که آزمایشگاههای نظامی آمریکا تنها در سال گذشته میلادی 5.8 میلیارد دلار بودجه اضافه دریافت کرده اند.

وی در پایان تاکید کرد: تصمیم گیری دولت آمریکا درباره سلاحهای هسته ای روند پیچیده ای دارد که با توجه به مصالح سیاسی، صنعتی و نظامی توسط سیاستمداران واشنگتن انجام می شود. آنها نمی خواهند زرادخانه ها و آزمایشگاههای نظامی شان را از دست بدهند و این موضوعی است که همگان از آن مطلع هستند.