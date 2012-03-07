پنج درصد مردم کردستان به دیابت مبتلا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزام بیدارپور اظهار داشت: از مجموع جمعیت استان کردستان حدود پنج درصد به بیماری دیابت مبتلا هستند که البته حدود 48 درصد از این افراد مبتلا از بیماری خود اطلاعی ندارند و این به مهمترین معضل برای درمان آنها تبدیل شده است.

وی با اشاره به راهکارهای مقابله و جلوگیری از ابتلا به بیماری دیابت در سطح جامعه، بیان کرد: اساس پیشگیری از بیماری دیابت تغذیه سالم، فعالیت بدنی و کاهش وزن است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان افزود: افراد دارای سابقه خانوادگی ابتلا به دیابت، فشارخون بالا، چربی خون بالا، اضافه وزن و چاقی، زنان باردار، زنان با سابقه دیابت حاملگی و یا دوبار سقط خود به خودی یا مرده زدایی از گروه هایی هستند که در معرض خطر ابتلا به بیماری دیابت قرار دارند.

وی در ادامه به اجرای طرح غربالگری دیابت در سطح شهر سنندج اشاره کرد و گفت: در راستای اجرای این طرح تمامی جمعیت شهر سنندج از نظر وجود بیماری دیابت غربالگری می شوند.

بیدارپور اضافه کرد: برای تمامی بیماران شناسایی شده مبتلا به دیابت سالیانه حداقل چهار بار از نظر عوارض بیماری و اقدامات کنترلی مورد بررسی قرار گرفته و به منظور پیشگیری از عوارض ثانویه بیماری اقدامات درمانی تخصصی و فوق تخصصی در مورد این بیماران اعمال می شود.

وی از شهروندان سنندجی خواست با مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی سطح شهر و انجام یک سری اقدامات با کارشناسان این مراکز در زمینه توصیه های ارائه شده همکاری کنند تا زمینه برای کاهش شمار افراد مبتلا به بیماری دیابت در سطح استان کردستان فراهم شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در پایان با اشاره به اینکه دیابت بیماری مزمن، پنهان و خاموش است که اکثر کسانی که به آن مبتلا هستند از وجود بیماری خود خبر ندارند، بیان کرد: اطلاع رسانی عمومی و بهره گرفتن از توان رسانه های جمعی در راستای کنترل و کاهش شمار افراد مبتلا به دیابت در سطح استان ضروری است.