انتقاد از سوء مدیریت در اعزام حجاج اندونزی/ 1.4 میلیون متقاضی در نوبت اعزام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جاکارتاپست چاپ اندونزی، "ابوریزال بکری" افزود: هم اکنون 1.4 میلیون متقاضی در نوبت به اعزام به حج هستند که با روند فعلی باید تا 12 سال در انتظار باشند.

وی همچنین خواستار فعالیت بخش خصوصی در زمینه اعزام حجاج اندونزیایی شد و آن را باعث ارتقاء کیفیت خدمات ارایه شده به حاجیان و کاهش تدریجی هزینه های سفر حج در سایه رقابت دانست.

کمیسیون مبارزه با فساد در اندونزی نیز پیش از این از دولت خواسته بود برای رسیدگی به وضعیت اعزام حجاج و نحوه بهره برداری از سود و درآمد حاصل از موجودی صندوق متقاضیان حج، ثبت نام از متقاضیان جدید را متوقف کند.

در سال جاری در حدود ‌200 هزار زائر از کشور اندونزی برای حضور در مراسم حج راهی عربستان شدند که بطور میانگین 12 سال برای حضور در حج انتظار کشیده‌اند اما با افزایش سهمیه زائران این کشور، پیش‌بینی می‌شود که این زمان به 9 سال کاهش یابد.

اندونزی به عنوان پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان، سالانه بیشترین تعداد زائر را برای حضور در مراسم حج به عربستان اعزام می کند.