به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام حسن آکو ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این مراسم که پیش از ظهر پنجشنبه در مجتمع آموزش عالی فقه جامعه المصطفی(ص) برگزار می‌شود، حجت الاسلام رحیمیان نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران سخنرانی خواهد کرد.



وی قرائت سوگندنامه به صورت دسته جمعی و برنامه های مسابقات قرآنی و فرهنگی همچنین ارائه نقطه نظرات یکی از محققان و مدرسان مجتمع را از دیگر برنامه‌های این همایش و جشن برشمرد.



تحصیل 2200 طلبه در مجتمع



معاون آموزش مجتمع فقه با بیان اینکه مجتمع آموزش عالی فقه دارای دوهزار و 200 طلبه از 25 ملیت است، تاکید کرد: این طلاب در چهار مدرسه تخصصی و عالی در 26 رشته و 14 گرایش تحصیل می‌کنند.



وی بیان داشت: دانش پژوهان این مجتمع از مقطع کارشناسی تا دوره سطح پنج تحصیل می‌کنند و سالانه حدود 300 نفر فارغ التحصیل می شوند.



آکو با اشاره به حضور 300 طلبه غیرایرانی در این جشن، تصریح کرد: سالانه 300 طلبه از این مجتمع فارغ التحصیل می شوند که نیمی از آنان وارد مقاطع بالاتر و مابقی در امور تبلیغی و فرهنگی در داخل و خارج کشور فعالیت می کنند.



اهداف مراسم



وی احیای جشن فارغ التحصیلی در میان طلاب، آشناسازی طلاب با وظایف پس از تحصیل، القای فضای شادی و فرح در میان طلاب را از جمله اهداف این جشن برشمرد.



معاون آموزش مجتمع فقه با بیان اینکه در این مراسم از فارغ‌التحصیلان برتر مجتمع تقدیر می‌شود، اضافه کرد: فارغ التحصیلان با لباس یکرنگ و متحدالشکل در برنامه حضور دارند و 96 نفر از آنان مدارک و هدایای خود را دریافت خواهند کرد.



وی بیان داشت: این تعداد در مقطع کارشناسی در دو رشته و کارشناسی ارشد در شش رشته و گرایش مشغول تحصیل بوده و در سال جاری فارغ التحصیل شده اند.