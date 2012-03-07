اجرای مصوبات شورای فرهنگ عمومی در دشتستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح بعد از ظهر چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان دشتستان بیان کرد: شورای فرهنگ عمومی از مهم‌ترین تشکلها و نهادهای هر شهرستان است و مصوبات ارزشمندی در توسعه و گسترش فرهنگ و هنر شهرستان دارد.



وی اضافه کرد: شهرستان دشتستان دارای مردمانی مومن و معتقد و دیندار است و شئونات اسلامی باید در تمام اماکن و مراسمات رعایت شود.



رئیس شورای فرهنگ عمومی دشتستان با تاکید بر لزوم اجرای مصوبات شورای فرهنگ عمومی اظهار داشت: عدم اجرای مصوبات مهم شورای فرهنگ عمومی توسط نهادها و ارگان‌های مربوطه امری ناپسند است که از روسای ادارات و نهادها انتظار بیشتری داریم.



امام جمعه برازجان تصریح کرد: بر اساس تاکید مسئولان شهرستان مصوبات جلسات شورای فرهنگ عمومی لازم‌الاجراست و از تمام مسئولان می‌خواهیم در راستای انجام این مصوبات تلاش بیش از پیش داشته باشند.



مصلح بیان کرد: شورای فرهنگ عمومی در سالهای اخیر در حوزه‌های مطالعاتی و اجرایی در شهرستان دشتستان اقدامات ارزنده‌ای انجام داده و شرایط و زمینه را برای بهبود وضعیت شهرستان در زمینه‌های مختلف فراهم آورده است.



وی با تقدیر از حضور درخشان مردم در انتخابات مجلس گفت: در این انتخابات مردم با حضور بابصیرت خود در واقع مشتی بر دهان استکبار زدند.



مصلح یادآور شد: انتخاب نمایندگان ولایت‌‌مدار و ارزش‌مدار در واقع نشان دهنده بصیرت بالای مردم ایران اسلامی است.