نمایشی از جدیدترین شفقهای قطبی/ استراحت رنگارنگ و دود سبز

به گزارش خبرگزاری مهر، این آسمان زمردی که شگفتی دوستداران نجوم را برانگیخته است حاصل فورانهای خورشیدی عظیمی است که در ماه فوریه رخ داد.

نمایش شگفت انگیز

یک روکش درخشان از نور برفراز کوهستانهای نروژ در 14 فوریه است. این نمایش ثمره یک فوران خورشیدی قوی است.

همانند دود سبز یک شومینه

این عکس شفق قطبی در "بیارکی" نروژ در 14 فوریه گرفته شده است. این پدیده زمانی رخ می دهد که حجم بالایی از ذرات خورشیدی باردار با مغناطیس کره اتمسفر زمین برخورد کند. این ذرات به ویژه در اطراف قطبها جمع شده اند و با گازهای اتمسفر از جمله اکسیژن و نیتروژن برخورد می کنند.

موشک- کاوشگر

این موشک که Terrier-Black Brant نام دارد شنبه شب 18 فوریه 2012 در فیربانکس آلاسکا پرتاب شد. Terrier-Black Brant جریانی از اطلاعات را از فاصله 200 مایلی (حدود 322 کیلومتری) از سطح زمین و لحظاتی پس از پرتاب در زمان واقعی به زمین ارسال کرد. دستگاههای این موشک دو مرحله ای از میدانهای مغناطیسی و الکتریکی خاصی نمونه برداری کردند که توسط شفقها ساخته شده اند.

استراحت رنگارنگ

در کاراسیوک نروژ، مردی که روی اسنوموبیل خود دراز کشیده از تماشای نمایشی که شفق قطبی 20 فوریه عرضه کرده است لذت می برد.