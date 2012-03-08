بلیت های6000 هزار تومانی سینما/ اکران نوروزی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، معرفی 15 فیلم برای اکران نوروزی و انتخاب 5 اثر در میان آنها، پاسخ همسر بازیگر به سلحشور، گران شدن بلیت سینما، توقیف موقت "بوسیدن روی ماه"، حرفهای کاهانی درباره پروانه نمایش فیلم "بی خود و بی جهت"، داروغه زاده از موسسه تصویر شهر رفت، ادامه اکران "چیزهایی هست که نمی دانی" و ابراهیم حاتمی کیا و "چمران" از اخبار مهم سینمای ایران در هفته های پایانی سال 90 سینمای ایران است.

- در ابتدای هفته جاری بر اساس صحبتهای سخنگوی شورای صنفی نمایش اسامی 15 فیلم به عنوان گزینه های نوروزی مطرح شدند که از میان آنها اسامی فیلم های را می توان دید که جای تعجب و حتی شگفتگی برای اکران نوروزی داشت. آثاری چون "قبیله من"، " سرزمین خواب"، "فیلادلفی"، "داستان سامرا"، "عطر ولایت" و...

اما به هر حال پس از جلسه های مکرر و بی نتیجه شورای صنفی نمایش قرارداد اکران فیلم هایی "انتهای خیابان هشتم" در گروه عصر جدید، "زندگی خصوصی" در گروه سینمایی قدس، "قلاده های طلا" در گروه آزادی به ثبت رسید و شنیده های حاکی است فیلم های "گشت ارشاد" و "فیتیله و ماه پیشونی" نیز به زودی در دو گروه استقلال و آفریقا قطعی می شند.

- یکی دیگر از خبرهای مهم این هفته گران شدن بلیتهای سالن های سینمایی است. از قرار معلوم سالن های مدرن با بلیتهای 6000 هزار تومانی و سینماهای ممتاز 4000 تومان اعلام شد. البته این واکنشهای تقریبا مثبتی از میان سینماداران و تهیه کنندگان روبرو بود. اکثر آنها معتقد بودند که با وجود گرانی هزینه های آب، برق و گاز و همچنین مسائل پشتیبانی و نگهداری سینما باید بیلت ها افزایش یابد. همچنین سه سال است که این قیمت های فعلی تغیر نکرده و این امر طبیعی است. همچنین علیرضا سجادپور مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی ارشاد نیز با این موضوع موافقت کرده است. با این وجود رقم های اعلام شده از نوروز 91 در سینماها اعمال خواهد شد.

- در گفتگوهایی مربوط به جشنواره فیلم فجر فرج الله سلحشور کارگردان تلویزیون عنوان کرده، ظلم است در کنار افرادی مثل جمال شورجه و حسین زندباف از کسی تجلیل می شود که ساواکی هم بوده است. این موضوع باعث واکنش احترام برومند همسر داوود رشیدی شد.

در بخشی از این یادداشت با عنوان "مردان آنجلس" آمده است:آقای سلحشور! شهامت داشته باشید و فرد ساواکی را معرفی کنید. ایشان حتی جرات نکردند که نام شخص مورد نظرشان را مطرح کنند زیرا می دانند ادعایشان غلط است....

- ابراهیم حاتمی‌کیا پروژه سینمایی شهید چمران را خرداد ماه سال آینده جلوی دوربین می‌برد. این پروژه بعد از گذشت پنج سال به مرحله پیش‌تولید رسید. قرار بود حسین جعفریان مدیریت فیلمبرداری این اثر را به عهده بگیرد که این همکاری صورت نگرفت.

اواسط سال جاری اعلام شد حاتمی‌کیا دیگر تمایلی به ساخت این فیلم سینمایی ندارد، اما شنیده‌ها حاکی است این کارگردان سینمای جنگ، دوباره تصمیم به ساخت این فیلم سینمایی گرفته است. پیش از این قرار بود، محمد پیرهادی تهیه‌کنندگی این فیلم سینمایی را برعهده گیرد. در حال حاضر مهدی کریمی تهیه‌کنندگی پروژه شهید چمران را برعهده دارد. هنوز اسامی بازیگران این پروژه اعلام نشده است.

-عبدالرضا کاهانی در اظهار نظر جالبی درباره پروانه نمایش "بی خود و بی جهت" گفته است:ما هنوز پروانه نمایش نگرفته ایم اما اگر حتی پروانه هم داشته باشیم به طور مثال در نوروز 91 نمی توانیم فیلم را اکران کنیم. زیرا تعداد بیشتری از فیلم هایی که در ایام نوروز به روی پرده می رود، محصولات حمایتی هستند و اکران آن ها از پیش تعیین شده است. کاهانی درباره ممیزی مطرح شده در این فیلم گفت: "بی خود و بی جهت" که دوست دارند پروانه نمایش بگیرد، باید تغییر کند و اثر تغییرشده احتمالی، فیلم من نیست ...

- علم الهدی مشاور پخش "بوسیدن روی ماه" اعلام کرد، توجه به صحبت‌های مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی ارشاد و رئیس اداره تهیه‌کنندگان، این فیلم توقیف موقت شده و ادبیات دیگری نمی‌توانیم برای شرح وضعیت آن به کار ببریم. مسئولان ارشاد انگار رویشان نمی‌شود بگویند این فیلم توقیف موقت است و با الفاظ بازی می‌کنند.

این موضوع در حالی است که تبلیغات این فیلم که پخش ان برعهده حوزه هنری است مدتی است در تهران آغاز شده است و پیش بینی می شد با توجه به موضوع فیلم قطعا "بوسیدن روی ماه" در نوروز 91 اکران عمومی شود.

- فیلم "چیزهایی هست که نمی دانی" با بازی لیلا حاتمی، علی مصفا و مهتاب کرامتی هم اکنون در سینماهای تهران به روی پرده رفته است و تا کنون بالای 100 میلیون تومان فروش داشته است. اکران عمومی این فیلم تا نوروز 91 در 10 سینمای تهران ادامه دارد.

- سید هادی منبتی مدیرعامل موسسه تصویر شهر شد و با این حکم ابراهیم داروغه زاده از این موسسه رفت. مراسم تودیع و معارفه این مدیران در فرهنگسرای پایداری طی هفته جاری برگزار شد.