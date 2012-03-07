به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه و در دیداری از هفته بیست و یکم رقابتهای لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه‌های کشور تیم گاز فجر جم در استادیوم شهدای جم میزبان تیم سیاه‌جامگان مشهد بود که در پایان با نتیجه دو بر صفر مقابل نماینده مشهد به برتری رسید.

در نیمه نخست این دیدار دو تیم به محک زدن همدیگر پرداختند و حملات پراکنده‌ای بر روی دروازه هم تدارک دیدند که سهم گاز جم بیشتر بود و در چند نوبت تماشاگران را نیم‌خیز کرد که البته توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد و این دیدار در نیمه نخست با تساوی بدون گل به پایان رسید.

با آغاز نیمه دوم این مسابقه تیم گاز جم که در برابر تماشاگران خودی بازی می‌کرد، حملات زیادی را تدارک دید که در چند مرحله تا آستانه رسیدن به گل نیز پیش رفت.

تیم گاز جم هر چه از آغاز نیمه دوم می‌گذشت بر بازی مسلط می‌شد و در دقیقه 60 این دیدار توسط مهدی مریدی به نخستین گل بازی رسید و ورزشگاه شهدای جم را غرق در شادی کرد.



در ادامه نیمه دوم تیم گاز جم ضمن اداره کردن بازی، نیم‌نگاهی نیز به دروازه حریف داشت و در دقیقه 75 این دیدار توسط عرفان جم‌رتبه مهاجم کارکشته و صاحب‌نام خود به گل دوم دست یافت تا خیال خود و هواداران را راحت کند.

در ادامه مسابقه نیز با وجود حملات تیم مهمان، توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد و تیم گاز جم با نتیجه دو بر صفر این دیدار خانگی را برد تا برای بقا در لیگ دسته دوم فوتبال کشور امیدوارتر شود.

بیش از چهار هزار تماشاگر از نزدیک این بازی را تماشا کردند.

در دیگر دیدار این هفته نیز تیم پرسپولیس برازجان در ورزشگاه تختی این شهر میزبان تیم قعرنشین پریشان زنجان بود که این بازی به علت عدم حضور نماینده زنجان برگزار نشد و نماینده استان بوشهر بدون بازی پیروز این دیدار شد و هر سه امتیاز مسابقه را کسب کرد.