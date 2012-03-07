به گزارش خبرنگار مهر، شهریار افندیزاده ظهر چهارشنبه در نشست با استاندار بوشهر ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت: این ایستگاهها به منظور اطلاعرسانی به موقع از وضعیت آب و هوا در جادهها به ویژه در مناطق کوهستانی و گردنهها نصب میشوند.
وی ادامه داد: این دستگاهها ظرف چند ماه آینده به بهرهبرداری خواهند رسید و میزان رطوبت، یخزدگی و دید را ثبت میکنند که این امر به رانندگان در شرایط نامناسب جوی بسیار کمک میکند.
معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور افزود: تلفات ناشی از تصادفات در 10 ماهه ابتدای امسال بیش از 14.2 درصد در جادههای برونشهری کاهش یافته است.
وی ادامه داد: مردم از فعالیتهای پایگاه اطلاعات جادهای کشور استقبال بسیار خوبی کردهاند و روزانه بیش از 10 هزار تماس تلفنی با این مرکز گرفته میشود که این تماسها بیانگر استقبال مردم از این سامانه است.
افندیزاده همچنین از راهاندازی یک وبسایت به همین منظور خبر داد و گفت: ترافیک تردد جادهای نیز در این وب سایت قرار داده شده و مردم می توانند از اطلاعات موجود در این وبسایت بهره ببرند.
استاندار بوشهر نیز در این نشست به تاثیر یک خطه شدن جادهها در کاهش تصادفات اشاره کرد و اظهار داشت: بیشترین حوادث و اتفاقات ناگوار و مرگ و میرها در جادهها اتفاق میافتد و باید با برنامهریزی مناسب و اختصاص اعتبارات لازم در این زمینه اقدام کنیم.
محمدحسین جهانبخش اضافه کرد: با توجه به نقش جادهها و حوادث جادهای در بروز بسیاری از آسیبها در جامعه از جمله بیخانمانی، بیسرپرستی و از همپاشیدگی خانوادهها، اگر بتوانیم برای مدتی مشخص بخش عمدهای از اعتبارات عمرانی کشور در بخش جادهای متمرکز شود، با کاهش چشمگیر این آسیبها مواجه میشویم.
بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور گفت: 56دستگاه هواشناسی در گردنههای کشور در حال نصب است.
به گزارش خبرنگار مهر، شهریار افندیزاده ظهر چهارشنبه در نشست با استاندار بوشهر ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت: این ایستگاهها به منظور اطلاعرسانی به موقع از وضعیت آب و هوا در جادهها به ویژه در مناطق کوهستانی و گردنهها نصب میشوند.
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