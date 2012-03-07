به گزارش خبرنگار مهر، شهریار افندی‌زاده ظهر چهارشنبه در نشست با استاندار بوشهر ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت: این ایستگاه‌ها به منظور اطلاع‎رسانی به موقع از وضعیت آب و هوا در جاده‎ها به ویژه در مناطق کوهستانی و گردنه‎ها نصب می‌شوند.



وی ادامه داد: این دستگاه‌ها ظرف چند ماه آینده به بهره‌برداری خواهند رسید و میزان رطوبت، یخ‎زدگی و دید را ثبت می‎کنند که این امر به رانندگان در شرایط نامناسب جوی بسیار کمک می‎کند.



معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‎ای کشور افزود: تلفات ناشی از تصادفات در 10 ماهه ابتدای امسال بیش از 14.2 درصد در جاده‌های برون‌شهری کاهش یافته است.



وی ادامه داد: مردم از فعالیتهای پایگاه اطلاعات جاده‌ای کشور استقبال بسیار خوبی کرده‌اند و روزانه بیش از 10 هزار تماس تلفنی با این مرکز گرفته می‌شود که این تماس‌ها بیانگر استقبال مردم از این سامانه است.



افندی‌زاده همچنین از راه‌اندازی یک وب‌سایت به همین منظور خبر داد و گفت: ترافیک تردد جاده‎ای نیز در این وب سایت قرار داده شده و مردم می توانند از اطلاعات موجود در این وب‌سایت بهره ببرند.



استاندار بوشهر نیز در این نشست به تاثیر یک خطه شدن جاده‎ها در کاهش تصادفات اشاره کرد و اظهار داشت: بیشترین حوادث و اتفاقات ناگوار و مرگ و میرها در جاده‎ها اتفاق می‎افتد و باید با برنامه‎ریزی مناسب و اختصاص اعتبارات لازم در این زمینه اقدام کنیم.



محمدحسین جهانبخش اضافه کرد: با توجه به نقش جاده‎ها و حوادث جاده‎ای در بروز بسیاری از آسیبها در جامعه از جمله بی‎خانمانی، بی‎سرپرستی و از هم‎پاشیدگی خانواده‎ها، اگر بتوانیم برای مدتی مشخص بخش عمده‎ای از اعتبارات عمرانی کشور در بخش جاده‎ای متمرکز شود، با کاهش چشمگیر این آسیبها مواجه می‎شویم.