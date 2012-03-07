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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۵۵

عملیات احداث چهار سد زیرزمینی در اردبیل آغاز شد

عملیات احداث چهار سد زیرزمینی در اردبیل آغاز شد

اردبیل – خبرگزاری مهر: همزمان با هفته منابع طبیعی، عملیات احداث چهار سد زیرزمینی در اردبیل آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اردبیل ظهر چهارشنه در مراسم آغاز به کار این طرحها عنوان کرد: این پروژه ها دراستحصال آبهای سطحی و کنترل فرسایش خاک نقش موثری خواهد داشت.

نایبعلی رحیمی با بیان اینکه آبخیزداری یکی ازراههای مهم درمناطق روستایی جهت تحقق توسعه پایدار است، افزود: اداره کل منابع طبیعی استان با اجرای طرحهای مدیریت جامع حوزه های آبخیز در این راستا گام اساسی برداشته و در آینده نزدیک تحول اساسی در پیشبرد اهداف آبخیزداری ایجاد می شود.

به گفته وی، اداره کل منابع طبیعی استان پنج حوزه آبخیز درشهرستانهای مشگین شهر، خلخال، گرمی، نیر و نمین برای اجرای طرح جامع مدیریت حوزه های آبخیز بصورت پایلوت انتخاب کرده که در دو سال گذشنه مطالعات علمی و تحقیقی لازم آن پایان یافته است.

مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اردبیل با بیان اینکه این طرح در مرحله اجرا قرار دارد، اضافه کرد: اجرای این طرحها  سبب کنترل و استحصال آبهای سطحی، مهار فرسایش خاک، تقویت پوشش گیاهی و ایجاد اشتغال در مناطق روستائی می شود.

کد مطلب 1554541

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