ثبت نام مرحله دوم عمره مفرده در البرز جمعه آغاز می شود

سید مرتضی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: افراد دارای اولویت‌های تشرف که در گروه‌های مرحله اول ثبت نام ننموده‌اند، می‌توانند برای ثبت‌نام در گروه‌های مرحله دوم که ازروز جمعه مورخ نوزدهم اسفند‌ماه سال‌جاری آغاز خواهد شد، اقدام نمایند این افراد می‌‌توانند برای آگاهی ازشرایط و نحوه ثبت نام به روزنامه ایران (ویژه استان البرز)روز پنج شنبه 18 اسفندماه و پایگاه اطلاع رسانی www.hajalborz.ir مراجعه کنند.

مدیر حج ‌و‌زیارت استان البرز ضمن اعلام این خبر گفت: این کاروان‌ها از تاریخ 27 اردیبهشت 91 تا 18 تیر ماه اعزام خواهند شد.



وی افزود: با توجه به فراخوان‌های مکرر سازمان در سال‌های گذشته از کلیه دارندگان قبوض بانک‌های ملی مربوط به ثبت نام‌های قبل از سال 1386 که به عمره مفرده مشرف نشده‌اند در سال‌جاری برای آخرین بار از دارندگان این گونه قبوض دعوت به‌عمل می‌آید، بدیهی است عدم مراجعه و ثبت‌نام آنان در عمره جاری به منزله انصراف از سفر عمره می‌باشد.



وی گفت: همچنین دارندگان اولویت‌های 1 تا‌250 بانک‌ملت که در ثبت‌نام عمومی سال 1387 شرکت کرده و کارت ثبت‌نام دارای اعتبار را در دست دارند از مشمولین تشرف مرحله دوم هستند. در صورت عدم تکمیل ظرفیت گروههای اعلامی درمهلت مقرر از اولویت 250 به بعد از طریق رسانه های محلی و پایگاه اطلاع رسانی : وی گفت: همچنین دارندگان اولویت‌های 1 تا‌250 بانک‌ملت که در ثبت‌نام عمومی سال 1387 شرکت کرده و کارت ثبت‌نام دارای اعتبار را در دست دارند از مشمولین تشرف مرحله دوم هستند. در صورت عدم تکمیل ظرفیت گروههای اعلامی درمهلت مقرر از اولویت 250 به بعد از طریق رسانه های محلی و پایگاه اطلاع رسانی : www.hajalborz.ir دعوت به عمل خواهد آمد.

وی درپایان گفت: در راستای خدمت رسانی به مردم عزیز استان ، حج‌و‌زیارت استان‌البرز در روز‌جمعه 19 اسفند 90 ساعت 8 صبح تا 12 آماده پاسخ‌گویی به مراجعین است.



