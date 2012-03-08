آتش سوزی در انجمن سینمای جوان/ ساخت قسمت دوم انیمیشن "تهران 1500 "

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته خبر آتش سوزی ساختمان انجمن سینمای جوان از جمله خبرهای نگران کننده بود که بر روی خروجی یکی از خبرگزاری ها قرار گرفت. اما پی گیری خبرنگار مهر برای اطلاع از کم و کیف رخ دادن این حادثه نتایج دیگری در بر داشت و به نوعی شایعه بودن این خبر را بیان می کرد. به این معنا که مجید اکبر شاهی مسئول پاسخگو گفت که جرقه سیم های داخل جعبه فیوز ساختمان به آتش سوزی تعبیر شده است. وی همچنین عنوان کرد که برق در یکی از جعبه های فیوز ساختمان انجمن باعث جرقه زدن شده است. همکاران برای اینکه این موضوع خسارتی در بر نداشته باشد به آتش نشانی زنگ زدند که با قطع برق از بیرون ساختمان و رسیدن آتش نشانی همه چیز تمام شده و به خیر گذشت.

- یکی دیگر از اخبار رسیده در آغاز هفته جاری این بود که قرار است قسمت دوم انیمیشن "تهران 1500 " ساخته شود .امیرمسعود علمداری نویسنده این فیلم سینمایی بلند انیمیشن گفت که منتظر بازخورد مردمی در اکران عمومی "تهران 1500" هستیم تا پس از آن با تجربه‌ای که از ساخت سری ابتدایی داشته‌ایم نگارش سری دوم این انیمیشن را آغاز کنیم.

- خبر آمد که میرزاخانی مدیرعامل انجمن سینمای جوان گفت که فیلم‌های حرفه‌ای کوتاه و موضوع محور در قالب اپیزودهای مختلف در باکس 90 دقیقه‌ای به عنوان نماینده فیلم کوتاه در جشنواره فیلم فجر نمایش داده می‌شود. او همچنین دلیل چنین تصمیمی را اینگونه اعلام کرد که تجربه نمایش فیلم های مستند در جشنواره فیلم فجر نتایج خوبی در برداشت از همین رو برآن شدیم که برای سال آینده بهترین فلیم های کوتاه را نیز در باکش ویزه ای در جشنواره فیلم فجر نمایش دهیم.

- برگزاری جشنواره ملی فیلم کوتاه اصفهان "حسنات" در میان استقبال هنرمندان و فیلمسازان جوان از دیگر اخبار بود این جشنواره از تاریخ 14 تا 17 اسفندماه برگزار شد . داوران با نگاه تخصصی سه بخش داستانی ، مستند و انیمیشن را داوری کردند و نقطه نظرهایی نیز داشتند ، مهمناز افضلی داور بخش مستند این جشنواره معتقد بود که ایده مستندهای موجود در جشنواره فیلم حسنات خوب بود اما بزرگترین مشکل این مستندها به اعتقادمن ساختار ضعیف و کارگردانی‌های آماتوری آنها بود.

از سوی دیگر ارد زند که در جشنواره حسنات با سه فیلم حضور داشت گفت که این جشنواره فرصتی برای تعامل بین فیلمسازان حرفه‌ای است که باید قدر این دور هم جمع شدن سینمایی را دانست.

- خبردیگر اینکه بهمن کیارستمی جایزه فیلم فجر را که در بخش بهترین تدوین فیلم "هملت در کهریزک" دریافت کرده است جایزه خود را به رضا بختیاری بازیگر این اپیزود که در آسایشگاه "کهریزک"زندگی می کند هدیه کرد.

حالا اینکه حرف از جایزه بهمن کیارستمی برای بهترین تدوین در جشنواره فیلم فجر به میان آمد بد نیست اشاره ای به صحبت فرهاد ورهرام در نشست نقد و بررسی حضور سینمای مستند در جشنواره داشته باشیم . در این نشست که در محل خبرگزاری مهر برگزار شد ورهرام با اشاره به این مطلب که سینمای مستند بلند و کوتاه ندارد گفت : واقعیت این است که سیاست گذاری جشنواره فیلم فجر براین بود که آگاهانه فیلم های کوتاه مستند را حذف کنند. چراکه اگر مستند کوتاه فرصت حضور داشت در گونه های مختلف سینمایی حرف برای گفتن داشت؛ دست آخر دیدیم که داوران جشنواره جایزه بهترین تدوین را به یک مستند 15 دقیقه‌ای از یک فیلم چهار اپیزودی دادند. حالا سئوال من از آقای خزایی این است که اگر فیلم کوتاه جوابگوی جشن فجر نبود چطور به یک فیلم اپیزودی جایزه دادند؟

- خبر جالب توجه اینکه شکرستانی ها در ایام نوروز "سیزده به‌در" می روند . مسعود صفوی تهیه کننده مجموعه انمیشین گفت که در مرحله اول از ساخت سری جدید شکرستان13 قسمت 25 دقیقه‌ای ویژه ایام نوروز با موضوعاتی مربوط به دید و بازدید، سفر درنوروز و سیزده بدر ساخته ایم. همچنین 52 قسمت از این مجموعه را برای پخش در طول سال آماده کرده ایم و قرار است طبق روال گذشته بابک نظری کارگردان، مهدی اسماعیلی به‌عنوان تیم نویسندگان و سعید ضامنی به‌عنوان تیم کارگردان در این مجموعه حضورداشته باشند شد.

خبر دیگر اینکه مدیر امور فرهنگی و تولید سازمان توسعه سینمایی سوره ضمن تشریح جزئیات پروژه ساخت 20 فیلم کوتاه با موضوع "خرمشهر" ابراز امیدواری کرد فیلم بلند داستانی "دا" سال آینده کلید بخورد. فرید فرخنده‌کیش مدیر تولید سازمان توسعه سینمایی سوره با اعلام این خبر در توضیح کم وکیف ساخت این فیلم گفت که آثار مکتوب بسیاری از ایام دفاع مقدس و رشادت‌های زنان در عرصه‌های مختلف این حماسه هشت ساله موجود است که جا دارد برای هر یک از این داستان‌ها فیلمی شایسته بسازیم.

او همچنین گفت که هم اکنون تولید 20 فیلم کوتاه با موضوع خرمشهر به مناسبت فرارسیدن سی‌امین سالگرد آزادسازی این شهر را آغاز کرده‌است .

خبر آخر اینکه محمد آفریده مدیر سابق مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی مدیریت تولید 50 فیلم کوتاه را با همکاری موسسه تصویر شهر به عهده دارد . این مدیر سینمایی درباره چرایی ساخت این تعداد فیلم کوتاه گفت که جشنواره فیلم شهر سال گذشته 40 فیلم کوتاه و مستند را در بخش ویژه ای با عنوان "روشنایی های شهر" ارائه کرد و توسط داوران مجزا از پیکره کلی داوری ها مورد ارزیابی قرار گرفت.در این بخش فیلم های خلاقانه ای وجود داشت که نیاز به بحث و گفتگوهای فراوانی در خصوص تک تک موضوعات مطرح شده بود اما به معنای واقعی فرصت این تعامل اعتقاد وجود نداشت . از همین رو طی جلساتی که با آقای داروغه زاده مدیرعامل موسسه تصویرشهر داشتیم تصمیم گرفتیم که تولید 50 فیلم کوتاه داستانی پانزده دقیقه ای و بخش کوچکی از فیلم های مستند و انیمیشن را به منظور ایجاد تعامل بین مسئولان و فیلمسازان جوان در دستور کار خود قرار دهیم.