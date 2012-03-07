علی نوبخت بعد از ظهر ظهر چهارشنبه در حاشیه نمایشگاه فروش بهاره در نمایشگاه بین المللی اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هماهنگیهای لازم با تعزیرات استان برای نظارت ویژه در ایام منتهی به پایان سال انجام شده و گشتهای ویژه در تمام ساعات از واحدهای صنفی بازدید و با واحدهای متخلف برخورد می کنند.

وی مراکز نگهداری میوه ها را تحت نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان دانست و اضافه کرد: در استان اردبیل 163 واحد انبار نگهداری میوه شناسایی و کدگذاری شده و تمامی این مراکز کنترل و نظارت می شوند.

نوبخت با بیان اینکه اقلام و کالاهای اساسی مورد نیاز شهروندان خریداری و ذخیره شده، تصریح کرد: برای تنظیم بازار در ایام نوروز 600 تن مرغ منجمد ایرانی نیز ذخیره شده که در 14 شبکه توزیع سیار و ثابت با قیمت 30 هزار و 500 ریال عرضه می شود.

وی با اشاره به ذخیره برنج تایلندی، شکر و روغن مورد نیاز مردم یادآورشد: تاکنون 350 تن برنج تایلندی، 531 تن شکر و 531 تن روغن ذخیره شده که با گشایش نمایشگاه های فروش بهاره، توزیع این اقلام آغاز شده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ورود کالاهای خارجی را برای تولید داخلی مضر دانست و افزود: با پایین آمدن تعرفه های گمرکی واردات کالاهای مورد نیاز جامعه از دیگر کشورها افزایش یافته که می تواند برای تولید کنندگان داخلی آسیب اقتصادی بزند.

وی هرگونه مجوز برای ورود احشام زنده از کشورهای دیگر را رد کرد و گفت: استان اردبیل در احشام زنده استان معین بوده بنابراین مجوزی در این زمینه صادر نشده است.

نوبخت در پاسخ به سئوالی مبنی بر تفاوت قیمت آجیل در بازار یادآور شد: این تفاوت بر اساس درصد فروش بازار بوده و فروشندگان بر اساس نوع خرید خود قیمتها را تعیین می کنند و فروشندگانی که به دلیل خریدهای عمده با قیمت پایین اقلام و آجیل می خرند با قیمت پایینی نسبت به دیگر مغازه ها می فروشند و این طبیعی است.